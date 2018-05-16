Sertoğlu: “Sanayi bölgesi temizlenecek”

UBP LEFKOŞA ADAYI SERTOĞLU SANAYİ ODASI’NI ZİYARET ETTİ: “SANAYİ BÖLGESİ TEMİZLENECEK”



UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sertoğlu ziyaretinde, Sanayi Bölgesi’nin durumunun iyi olmadığını, ihmal edildiğini belirterek, “Sanayi Bölgesi’nin temizlenmesi, yollarının yapılması, alt yapı sorunlarının giderilmesi, bir düzene, intizama kavuşturulması zor değildir. Yeter ki kararlı davranılsın, yeter ki ofiste oturmak yerine sokakta, halkın, esnafın, sanayicinin içinde olunsun” dedi.



Mali ve finansal sorunların akıllı adımlarla aşılabileceğini belirten Sertoğlu, LTB Başkanı Harmancı’nın belediyeyi devraldığı dönemin üzerinde borç bıraktığını iddia etti.Sanayi bölgesinde su olmadığını, seçilirse bu sorunu çözeceğini belirten Sertoğlu, “Sanayi Bölgesi’nin su meselesini de halledeceğiz. Sanayicimize , esnafımıza, turizmcimize , üniversitelerimize özel tarifeden su satacağız. Hesabımız, çalışmalarımız bu yöndedir. Bunların detaylarını göreve geldikten sonra ilgililerle konuşup uygulamaya geçeceğiz” ifadelerini kullandı.Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da konuşmasında, su sorununa dikkat çekerek, UBP Belediye Başkanı Hasan Sertoğlu’nun Sanayi Bölgesi ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaretinden memnun olduklarını belirtti.