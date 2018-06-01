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Sertoğlu'ndan seçim projeleri

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, göreve gelmesi halinde “iki yıl içinde yol, kaldırım, çöp, aydınlatma gibi sorunları geride bırakacağını” söyledi.Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kanal T’de “İşin Özü” adlı...

Sertoğlu'ndan seçim projeleri

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, göreve gelmesi halinde “iki yıl içinde yol, kaldırım, çöp, aydınlatma gibi sorunları geride bırakacağını” söyledi.Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kanal T’de “İşin Özü” adlı...

01 Haziran 2018 Cuma 15:41
Sertoğlu'ndan seçim projeleri


UBP LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SERTOĞLU: “İKİ YIL İÇİNDE YOL, KALDIRIM, ÇÖP, AYDINLATMA GİBİ SORUNLARI GERİDE BIRAKACAĞIZ”

“DEREBOYU’NDAKİ YOL SORUNUNU, DERENİN DİĞER YANINDAN BİR YOL YAPARAK AŞACAĞIZ”

 Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, göreve gelmesi halinde “iki yıl içinde yol, kaldırım, çöp, aydınlatma gibi sorunları geride bırakacağını” söyledi.

Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kanal T’de “İşin Özü” adlı programa konuk olan Sertoğlu, Lefkoşa’da sorunların başında çevre kirliliği, yol ve kaldırım sorunu, sinek ve yeşil alan azlığı olduğunu belirtti, “Temiz, düzenli bir başkent” sözü verdi.

Sertoğlu, “İki yıl içinde yol, kaldırım, çöp, aydınlatma gibi sorunları geride bırakacak, Başkenti layık olduğu yere taşıyacağız. Bunun için organizasyon lazım. Bunun için halkın içinde olmak, işi bilmek lazım. Hamitköy’ün kanalizasyonunu, Ortaköy ve diğer bölgelerimizin aspestli su borularını halledeceğiz” dedi.

SANAYİ BÖLGESİNİN KUZEYİNE GÖLETLİ PARK

Başkente yönelik projelerinin hazır olduğunu ve 4 Haziran’da resmi propaganda döneminin başlamasıyla açıklayacağını ifade eden Sertoğlu, şunları söyledi:

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“Kentin içindeki bazı parkların yapımını özel sektöre vereceğiz. Biz belediye olarak ise Lefkoşa Sanayi Bölgesinin üstüne,yeni çevre yolunun altında,göletin de olduğu çağdaş büyük bir park yapacağız. Dereboyu yol sorununu, derenin diğer yanından bir yol yaparak aşacağız. Kanlıdere’nin üzerine yapacağımız çok güzel bir projeyi yakında halkımızla paylaşacağız. Önce Dereboyu, sonra Metropol yolu, ardından da diğer caddelerimizi çağdaş bir noktaya getireceğiz. KAR-İŞ’le de konuşarak kentin en değerli yerine bulunan Otobüs Terminali’ni yenileyeceğiz. Kimseyi mağdur etmeyecek, herkesin kazanacağı bir proje ortaya koyacağız. Surlariçine mutlaka bir kreş inşa edeceğiz.”

BORÇ 200 MİLYONUN ÜZERİNDE

İşin başında “düzen, disiplin ve para yönetimi” geldiğini kaydeden Sertoğlu, Lefkoşa Belediyesi’nin borçlarının açıklananın üzerinde olduğunu, 200 milyon TL’nin üzerine bir borç bulunduğunu ifade etti.

Sertoğlu, göreve gelmesi halinde öncelikle gereksiz harcamaların kaldırılacağını, sıkı bir bütçe kontrolü getireceğini, daha sonra da gelirlerin arttırılması yoluna gidileceğini söyledi.

SÖZLEŞMELİ ELEMAN ALMA

İstihdam konusunda ise Sertoğlu, “Kesinlikle kadrolu personel alımına gitmeyeceğini, sadece emekli olanların yerine mutlaka gerekli olan yerlere 6 ay/1 yıl gibi sözleşme süresi ile eleman alımına gidileceğini” kaydetti.

Sertoğlu, “Kimsenin ekmek parası ile oynamadım, oynamam. Personelimle huzur içinde çalışırım. Yanımızda çalışanlar 20-25 yıldır bizimle olan arkadaşlarımızdır. Asıl huzursuzluk şu anda vardır” dedi.
 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 19:28
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