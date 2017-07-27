Sertoğlu'ndan 'dostluk maçı' açıklaması

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Karabükspor ile Aris Limasol arasında oynanan dostluk maçı ile ilgili bir açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Karabükspor ile Aris Limasol takımlarının Slovenya’da oynadığı dostluk maçı ile ilgili olarak “Bu maç sadece bir dostluk maçıdır ve de bizim için çok normal bir olay. Ancak anormal olan ve de halkın da tepki gösterdiği biz ülke olarak bu dostlukların neresinde olduğumuzdur” dedi. “Uygulanan ambargoların kalkması için ne zaman mücadele edeceğiz” diyen Sertoğlu, “Yoksa son günlerin en moda açıklaması olan, biz de kendi yolumuza gideriz söylemine devam mı edeceğiz. Gideceğimiz yol bu ise bu yol tek yoldur. Ben bu yolda yokum” ifadelerini kullandı.

Sertoğlu: “KOP sürecinde ne yapmak istediğimizi herkes daha fazla anlamıştır”

KTFF Başkanı yayınladığı yazılı açıklama ile Karabükspor ile Aris Limasol takımlarının oynadığı dostluk maçı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bugün ülke gündeminde yoğun bir şekilde yer alan ve bir çok kesimin de tepkisini çeken Karabükspor – Aris futbol takımlarının hazırlık kampı sırasında yaptıkları dostluk maçının ne anlama geldiği herkesçe yüksek sesle sorgulanmaya başlanmıştır. Bizim 2013’te başlattığımız ve de Rumların son anda yan çizmesi ile sona eren KOP sürecinde ne yapmak istediğimizi neden bu süreci bu kadar arzuladığımızı ve de tüm hakaret ve tehditlere rağmen neden bu kadar zorladığımızı herkes bu olayla birlikte biraz daha fazla anlamıştır sanırım”

SERTOĞLU: “BİZİM İÇİN NORMAL BİR OLAY ANCAK...” KTFF Başkanı Sertoğlu: “Bu maç sadece bir dostluk maçıdır ve de bizim için çok normal bir olay. Ancak anormal olan ve de halkın da tepki gösterdiği biz ülke olarak bu dostlukların neresinde olduğumuzdur”

“O günlerde yaptıklarımızı eleştirenler nasıl bir açıklama yapacak”

“Biz sadece gençlerimizin Uluslararası arenada spor yapabilmelerinin önünü açmak için çabaladık. Biz gençlerimizin kendi ülkeleri dışında da spor yapabilmelerini sağlamak için uğraştık. Biz Uluslararası müsabakaları sadece televizyondan veyahut da tribünlerden seyretmekten usandığımız için, bu işlerle uğraştık. Fakat ne oldu? Sadece bir hiç. Şimdi sorarım; o günlerde bizim yapmak istediklerimizi yoğun bir şekilde eleştirenler bu olaya karşı nasıl bir açıklama yapacak. Bence hiç, neden; çünkü bu olayların normal olduğunu bile savunacaklar. Bizim için evet doğrudur, bu olaylar normaldir. Çünkü spor kardeşliktir, barıştır, dostluktur.

SERTOĞLU: “BEN BU YOLDA YOKUM”... KTFF Başkanı Sertoğlu: “Biz kendi gençlerimize uygulanan bu spor ambargosunun kalkması için ne zaman hep birlikte mücadele edeceğiz? Yoksa son günlerin en moda açıklaması olan, biz de kendi yolumuza gideriz söylemine devam mı edeceğiz. Gideceğimiz yol bu ise bu yol tek yoldur. Ben bu yolda yokum”

“Ben bu yolda yokum”

“Sevgili arkadaşlar bu maç sadece bir dostluk maçıdır ve de bizim için çok normal bir olay. Ancak anormal olan ve de halkın da tepki gösterdiği biz ülke olarak bu dostlukların neresinde olduğumuzdur. Bizim takımlarımızın dostluk maçları oynama sırası gelmedi mi. Bizim gençlerimize ahlaksızca uygulanan bu spor ambargosunun kalkma zamanı gelmedi mi. Biz kendi gençlerimize uygulanan bu spor ambargosunun kalkması için ne zaman hep birlikte mücadele edeceğiz? Yoksa son günlerin en moda açıklaması olan, biz de kendi yolumuza gideriz söylemine devam mı edeceğiz. Şimdi sorarım? Eğer bizim gideceğimiz yol bu ise bu yol tek yoldur. Ben bu yolda yokum”

“Herkes ülke gençliğini düşünüyorsa gençlik için el ele verelim”

“Bizim yolumuz Türkiye’nin de desteğini alarak Uluslararası alanda gençliğimize uygulanan insanlık dışı ambargoların kalkması için etkin bir şekilde mücadele etmektir. Gelin bugünden başlayalım. Herkes samimi ise ülke gençliğini düşünüyorsa bu gençlik için el ele verelim. Cumhurbaşkanı, Hükümet, Muhalefet spor ambargosu kalkana kadar var gücümüzle uğraşalım. Bu gençlik bunu hak ediyor.”