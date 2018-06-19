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"Sertoğlu: “Lefkoşa’ya Gerçekten Katkı Sağlayacağıma İnandığım İçin Aday Oldum”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, halkın sorunlarına karşı duyarlı olduğu ve Lefkoşa’ya gerçekten katkı sağlayacağına inandığı için belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

"Sertoğlu: “Lefkoşa’ya Gerçekten Katkı Sağlayacağıma İnandığım İçin Aday Oldum”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, halkın sorunlarına karşı duyarlı olduğu ve Lefkoşa’ya gerçekten katkı sağlayacağına inandığı için belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

19 Haziran 2018 Salı 14:34
"Sertoğlu: “Lefkoşa’ya Gerçekten Katkı Sağlayacağıma İnandığım İçin Aday Oldum”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, halkın sorunlarına karşı duyarlı olduğu ve Lefkoşa’ya gerçekten katkı sağlayacağına inandığı için belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Sertoğlu bu sabah Kanal T’de bir programa katıldı.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Harmancı’yı eleştiren Sertoğlu,  Lefkoşa’nın durumunun çok kötü olduğunu, kentin pislik içinde yüzdüğünü, kanalizasyon, yol, kaldırım, aydınlatma, su gibi temel problemlerin bile aşılamadığını savundu.

 “ÖZÜR DİLEMELİDİR”

Sertoğlu, “ kampanya boyunca hiç kimseye bel altı vurmadığını” belirtti ve Mehmet Harmancı’nın adaylara yönelik olarak kullandığı “Lefkoşa’yı çakallara bırakmayacağız” ifadelerinden dolayı kendilerinden özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

“ Benim kim olduğumu, ne yaptığımı herkes bilir. Bu gibi ifadeleri asla kabul etmem. Zaten kendisine iade ettim “ diyen Hasan Sertoğlu, “ kendisinin başkanlık döneminde Lefkoşa’nın şeffaf , açık ve iyi bir şekilde idare edileceğini” kaydetti.

“ AZALMA YOK BORÇ ÇOK ARTTI”

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Harmancı’nın borç konusunda halkı yanıltmaya çalıştığını savunan Sertoğlu,  toplam borcun 158 milyondan 191 milona çıktığının belediyenin resmi belgeleri ile de ortada olduğunu, bugün için ise borcun 200 milyonu da aştığını tahmin ettiklerini söyledi.

Sertoğlu, “ Ben bugüne kadar hep zor işlerin altından kalktım. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nü de Futbol Federasyoonu’nu da borç içinde aldım ama artıda devrettim”  ifadelerini kullandı.

“YAPILMAYAN ÇOK YAPILAN HEMEN HEMEN YOK”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu Harmancı’nın geçen seçimlerde söz verdiklerinin çoğunu yapmadığını  iddia ederek şunları kaydetti:

“ Yapılmayan çok yapılan hemen hemen yok. Belediye Tiyatro Binası dibindedir. Yapacak diye söz verdi. Çivi bile çakmadı. Biz burayı 3 yıl içerisinde bitireceğiz. Bitiremezsem söz veriyorum istifa edeceğim. Otobüs Terminali yapacaktı. Projesini bile yapmadı. Su deposu paslandı. Damı aspest ama Otobüs Terminali’ne bakan yok. Lefkoşa yeşile bürünecekti, pislikten geçilmez oldu”.

“ VİDANJÖR PARASI ALINMAYACAK”

Lefkoşa’nın en önemli sorunlarından birinin de kanalizasyonun tamamlanmaması olduğunu ileri süren Sertoğlu, “Haspolat ve Hamitköy’de yaşanan sorunlara çare bulmanın öncelikleri arasında yer alacağını” söyledi.

Sertoğlu “ Söz veriyorum ki kanalizasyon sorunu aşılana kadar insanlarımızdan vidanjör parası alınmayacaktır. Siz hem kanalizasyon yapmayacak hem de vatandaştan her vidanjör için 200 TL alacaksınız... Böyle bir şey olamaz. Bu vatandaşın boğazına çökmektir. Bizim dönemimizde buna son verilecektir” dedi.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 21:53
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