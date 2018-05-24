

SERTOĞLU: “YIKIM VE BAŞARISIZLIK VAR… BUGÜNKÜ ANLAYIŞLA GİDİLİRSE LEFKOŞA BELEDİYESİ 2 YIL SONRA İFLAS BAYRAĞINI ÇEKER”

“LEFKOŞA’NIN SORUNLARINI ÇÖZMEYE VE BÜYÜK PROJELERİ UYGULAMAYA TALİBİM”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Hasan Sertoğlu, söylenenlerin aksine Lefkoşa’da büyük bir yıkım ve başarısızlık olduğunu, bugünkü anlayışla gidilirse belediyenin 2 yıl sonra iflas bayrağını çekeceğini savundu.

Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Sertoğlu, Diyalog TV’de yayınlanan “Güne Merhaba” programına katılarak, Lefkoşa’nın ve LTB’nin durumunu değerlendirerek, adaylığıyla ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sertoğlu, “Lefkoşa’nın sorunlarını çözmeye ve büyük projeleri uygulamaya talibim” dedi.

Neden aday olduğuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sertoğlu, şunları söyledi:

“Uzun yıllardan beri ekip arkadaşlarımla hep Lefkoşa’nın hak ettiği hizmeti alması gerektiğini konuşuyor, günü gelince yapacaklarımızı planlıyorduk. Sayın Harmancı seçildiği zaman başarılı olacağını düşündük ama geçen süre içinde her yönden şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine ve halktan gelen taleple, Lefkoşa’yı sevdiğim, halka gençlere hizmeti sevdiğim için aday oldum.”

Hasan Sertoğlu, “ Ortada bir yıkım ve başarısızlık var. Lefkoşa’nın pislik içinde, kokudan, sinekten geçilmeyen, yollarında işkence çekilen, kaldırımları olmayan bir kent durumunda olması halkta da ızdırap yaratıyor” görüşünü savundu.

Harmancı’nın icraatlarını da eleştiren Sertoğlu şöyle devam etti:

“ Sayın Harmancı ‘ borçları kapatacağı, azaltacağı’ iddiasıyla yetki istedi ve başkan oldu ancak Harmancı döneminde borçlar 31 milyon arttı. ‘Mali yapıyı düzelttim. Sorun yoktur . Borçları kapattım’ dedi ama iki katına çıkan devlet katkısına, sudan edilen anormal kara rağmen belediyenin borçları arttı.Kendisi belediyeyi 158 milyon TL borçla aldı. Ben ısrar edince borcun 177 milyon TL’ye çıktığını kabul etmek zorunda kaldı ama bu da doğru çıkmadı. İki belediye meclis üyesi borcu ‘191 milyon’ diye açıkladılar. Belki de daha fazladır. Ortada 31 milyonluk bir artış vardır. Bir belediye başkanı bu duruma düşmemelidir.”

Bu borcun İhtiyat Sandığı’na ve Sosyal Sigortalara olduğunu da savunan Sertoğlu, “Bu borcu ödememek olmaz. Faiz oranlarıoldukça yüksek. Bu borçla ilgili ciddi bir önlem alınmazsa, bugünkü anlayışla gidilirse Lefkoşa Türk Belediyesi 2 yıl sonra iflas bayrağını çeker. Bu gidişle 2 yılda iflas edilir” iddiasında bulundu.

Zabıtaların yazdığı trafik cezalarına da değinen Sertoğlu, “Yazma durdu. Seçime kadar yazmıyorlar. Biz konuyu modern oto parklarla çözeceğiz. Hem park yeri yok, hem de vatandaşı yazıyorsunuz. Bu olmaz. Bu kabul edilemez” dedi.

Sertoğlu, şu görüşleri de savundu:



“ Hani Pazar günleri çalışılmayacaktı. TDP’li Çalışma Bakanı Zeki Çeler öyle diyordu. Lefkoşa’da belediye çalıştırılıyor. 3 buçuk yıl yatıldı, şimdi gece gündüz, Cumartesi Pazar çalışılıyor. Ama halk bunu yutmaz. Göreceksiniz bu da ters tepecek.”Hasan Sertoğlu, şu an belediyede 800’e yakın personel olduğunu, emeklilik nedeniyle sayının gerilediğini belirterek, seçilmesi halinde personel konusunda izleyeceği yolu şöyle aktardı:“Kadrolu personel kesinlikle almayacağım ancak ihtiyaç olan yerlere sözleşmeli çalışan alma yoluna gideceğiz. Benim üzerinde durduğum mevcut personelin Lefkoşa’ya hizmet etmesidir. Bunun için de önce iç huzur olması lazımdır”.Sertoğlu, LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın 300’ün üzerinde personelle davalık olduğunu da iddia ederek, belediyedeki personelin huzursuz olduğunu savundu.LTB Başkanına ulaşılamadığını da öne süren Sertoğlu,diyaloğun hizmet için şart olduğunu belirtti,”Sokakta olmak lazım. Vatandaşla iç içe olmanız lazım ki hizmet veresiniz” dedi.Sertoğlu, “Lefkoşa’nın sebze-meyve hali vardı, şimdi o halGönyeli’dedir. Gönyeli BelediyesiLefkoşa’nın alması gereken parayı alıyor, bu da ayda bir milyon TL’dir. Belediye’nin sorunu yönetimseldir. Lefkoşa Türk Belediyesi iyi yönetilmiyor” ifadelerini kullandı.Sertoğlu “ Lefkoşa için artık halka daha güzel hizmetlerin verileceği büyük projelerin konuşulması gerekirken yapılmayanlar dolayısıyla rutin hizmetleri nasıl verileceğimizi açıklamak zorunda kaldık” dedi.Sertoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:“ Ben yalan konuşmaya, hayal satmaya, insanları kandırmaya gelmiyorum.17 yıldır Başkanlık yapıyorum. Lefkoşa Türk Belediyesi’ne maaş almak için gitmiyorum. Kaç para maaş alacağımı da bilmiyorum. Bugüne kadar görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Belediye’de de partizanlık yapmayacağım. Siyasi bir görüşüm tabii ki vardır ama ben partizanlık yapmam, yapmayacağım.İnsanlar, yalancı mıyız, doğrucu muyuz? Başarılı mıyız, başarısız mıyız,mazimize baksınlar ve karar versinler.”Seçilmesi halinde, sinek ve koku konusunda Lefkoşa’da sorun yaşanmayacağını söyleyen Sertoğlu, “Olursa, yapamazsam görevi bırakıp giderim” dedi.Lefkoşa’nın tüm caddelerini ele alarak çağdaş düzenlemeler yapacaklarını söyleyen Sertoğlu, “Mustafa Ruso Caddesi de dahil bütün caddeler perişandır. MustafaRuso Caddesi’nde bir gece ansızın yol boydan boya ortadan 40 santimetre yükseklikte bir duvarla bölündü. E hani yaya geçidi. İnsanlar bir taraftan diğerine nasıl geçecek. Evlerine , dükkanlara nasıl gidecek? Engelsiz Lefkoşa’ymış. Engelliler Mustafa Ruso Caddesi’nde yolu bir taraftan öbür tarafa nasıl geçecek. Bunlar hep hesapsız işler” şeklinde konuştu.Sertoğlu, şunları da söyledi:“Artık akıllı evler, akıllı kentler söz konusudur. Daha dün 2 saat arkadaşlarla bunu değerlendirdik.Kesintisiz internet, hızlı internet fiber optik hatlar bize lazım. Kim yapacak bunu? Devlet mi özel sektör mü? Oturup konuşacağım ama artık kimsenin kenti kesintisiz hızlı internetten mahrum etme hakkı yoktur. Biz Lefkoşa olarak akıllı kentler ve kentlerimizin çağdaş internet alt yapısına sahip olması için öncü olacağız. Oturacak, devlet ve özel sektörle bunu konuşacağız. Belediyenin cebinden bir kuruş çıkmadan bunun yapılması mümkündür.”Toplu taşımacılık konunsa da değinen ve Kar-İş’le konuşacaklarını kaydeden Sertoğlu, “Bir şekilde bu sorunu ele alacağız. Burada çok ciddi bir üniversite olayı vardır.Öğrenciler kenti gezmek, bir yerden bir yere gitmek, alış veriş yapmak durumundadır. Bakınız şimdi öğrenciler gidiyor ve esnaf işlerinin yüzde 30-40 azalacağını söylüyor. Bunu görmezden gelemeyiz.Tek başımıza mı, özelle mi çözeceğiz bu olayı? Bakalım , konuşacağız. Ama bu konuyu temiz, düzgün bir şekilde halledeceğiz” dedi.Sertoğlu, şunları da söyledi:“Ben dürüst açık bir kişiyim. Futbol Federasyonu başkanlığı görevine geldiğimde Sayıştay’ı çağırdım denetleme yaptırdım. Önemli usulsüzlükler ve yolsuzluklar tespit edildi. Dosyalar 8 yıldır savcılıktadır. Ben ne savcı ne yargıcım. Kimseyi koruyacak da değilim. Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili bir yasal süreç var. Onunun sonucunu hep birlikte göreceğiz.”