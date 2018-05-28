Sertoğlu: ''Lefkoşa'yı layık olduğu güzel seviyeye getireceğiz''

SERTOĞLU: “ LEFKOŞA’YI LAYIK OLDUĞU GÜZEL SEVİYEYE GETİRECEĞİZ”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu “Lefkoşa’yı bugünkü perişan halinden kurtarıp çağdaş bir kent haline getirmek için aday olduğunu” söyledi.

Seçim Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah kahvaltıda Kıbrıs Türk Spor Yazarları ile bir araya gelen Sertoğlu, spor yazarları ile birlikte güzel işler başardıklarına dikkat çekerek, önemli olanın yardımlaşma ile topluma bir şeyler verebilmek olduğunu kaydetti.

Sertoğlu “ Lefkoşa’yı bugünkü perişan halinden kurtarıp çağdaş bir kent haline getirmek için aday olduğunu” söyledi.



Sertoğlu, “Bugüne kadar üstlendiğim tüm zor işleri başardım. İnşallah Lefkoşa’yı da layık olduğu güzel seviyeye halkımızla birlikte getireceğiz” dedi.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben kahvaltı sırasında dernek binasının yapımına katkıları ve spor yazarlarına desteği dolayısı ile Hasan Sertoğlu’na bir plaket takdim etti.