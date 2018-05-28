Sertoğlu: ''Lefkoşa için çok çalışacağız''

SERTOĞLU, ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI



“LEFKOŞA İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu ile Lefkoşa Belediye Meclis Üyeliği adayları bugün İlçe Seçim Kurulu’na adaylık başvurularını yaptılar.Hasan Sertoğlu başvurusundan sonra basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, “ Lefkoşa’nın çağdaş bir kente yakışmayacak kadar kötü durumda olduğunu, bunu gidermek için halktan gelen talep üzerine aday olduğunu” belirtti.“Lefkoşa için çok çalışacaklarını” ifade eden Sertoğlu şunları söyledi:“ Yeşil, pırıl pırıl, trafiği tıkanmayan, parklarında neşeli zaman geçirilebilen, oto park sorunu bulunmayan, kaldırımları düzgün, karanlık değil aydınlık, sokaklarında kanalizasyon akmayan bir Lefkoşa için hemen işe koyulacak ve bu konuları artık sorun olmaktan çıkaracağız. Lefkoşa artık büyük projelere yönelmelidir. Mali sorunlarını aşmalıdır. Biz bunlar için göreve talip olduk”.