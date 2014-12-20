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Sertoğlu: “FİFA Yönetim Kurulu KTFF’nin Kop’a Üyelik Başvurusu Yapması Yönünde Çağrı Yaptı”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, FIFA Yönetim Kurulu’nun, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı’nın “Kıbrıslı Türklerin tüm haklarının verilmesinde bir problem olmadığını” söylemesi üzerine, KTFF’nin KOP’a üyelik başvurusunu yapması yönünde çağrı yaptığını açıkladı.

Sertoğlu: “FİFA Yönetim Kurulu KTFF’nin Kop’a Üyelik Başvurusu Yapması Yönünde Çağrı Yaptı”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, FIFA Yönetim Kurulu’nun, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı’nın “Kıbrıslı Türklerin tüm haklarının verilmesinde bir problem olmadığını” söylemesi üzerine, KTFF’nin KOP’a üyelik başvurusunu yapması yönünde çağrı yaptığını açıkladı.

20 Aralık 2014 Cumartesi 15:14
Sertoğlu: “FİFA Yönetim Kurulu KTFF’nin Kop’a Üyelik Başvurusu Yapması Yönünde Çağrı Yaptı”
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, FIFA Yönetim Kurulu’nun, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı’nın “Kıbrıslı Türklerin tüm haklarının verilmesinde bir problem olmadığını” söylemesi üzerine, KTFF’nin KOP’a üyelik başvurusunu yapması yönünde çağrı yaptığını açıkladı.

Sertoğlu yazılı açıklamasında, 16 Aralık tarihinde tüm Kıbrıslılara ve Kıbrıs futbol camiasına, aynı zamanda FIFA Başkanı, KOP Başkanı ve tüm taraflara, yürüttükleri süreçle ilgili bir mektup yolladığını ifade ederek, amaçlarının; uluslararası aktörlere tek taraflı yapılan bilgilendirmenin ve yanlışın önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Bundan önce de belirttikleri gibi KOP’taki haklarının geri verilmesi koşulu ile KOP üyeliğine başvuracaklarını hep belirttiklerini vurgulayan Sertoğlu, şunları kaydetti:

“Bu yönde de Genel Kurulumuzun ve futbol kamuoyunun ciddi desteğini aldık. 19 Aralık 2014 tarihinde Fas’ın Marakeş kentinde yapılan FIFA Yönetim Kurulu toplantısında söz konusu mektubun gündeme alınıp karar üretilmesi bizi son derece mutlu etmiştir.

Şöyle ki; FIFA Yönetim Kurulu, Kıbrıs’daki futbol camialarının birleşmesi sürecine katkı koymak amacıyla Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) arasında geçtiğimiz yıl imzalanan düzenlemeyle ilgili olarak KTFF Başkanı’nın ciddi çabalarını takdir edip desteklediğini beyan etmiştir ve bu karar kurul defterine işlenmiştir.

Devamında da, süreçle ilgili KOP Başkanı’nın Kıbrıslı Türklerin tüm haklarının verilmesinde bir problem olmadığını söylemesi üzerine Yönetim Kurulu, KTFF’nin KOP’a üyelik başvurusunu yapması yönünde çağrı yapmıştır.”

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