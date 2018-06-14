Sertoğlu BES’i ziyaret etti

“BELEDİYE’DE DİSİPLİN, İSTİKRAR VE MUHABBET OLACAK”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti.



Ziyarete, UBP Lefkoşa Milletvekilleri Hasan Taçoy, Ersin Tatar, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları da katıldı.



UBP’den verilen bilgiye göre, Hasan Sertoğlu, yaptığı konuşmada, dedikodulara kulak verilmemesini istedi, kendisinin olduğu yerde disiplin, istikrar ve muhabbet olacağını söyledi.



Sertoğlu“Biz kimse ile kavga etmek, birilerine bel altı vurmak için yola çıkmadık. Biz mevcut yönetimin başarısızlığı üzerine aday olduk” dedi.



“KİMSEYE SÖZ VERMEDİM”



Haspolat’ta 62 kişiye söz verdiğinin yalan olduğunu söyleyen Sertoğlu, “Lefkoşa’dan bir kişi gelsin buraya ve ‘bana istihdam sözü verildi’desin yarın sabah bu işten vazgeçeceğim” ifadelerini kullandı.



Her programda en az 10 yılbelediyeye kadrolu istihdam yapılmayacağı sözünü verdiğini söyleyen Sertoğlu, yıllar içinde işçilerde ihtiyaç ortaya çıkması halinde sözleşmeli olarak işe alım yapılabileceğini ifade etti.Sertoğlu şöyle devam etti:“Ben, şu veya bu adayın desteklenmesini, sayın şu andaki başkanın desteklenmesini normal bulurum ancak Sayın Başkanı desteklemiyor diye birilerine küfredilmesini de kabul etmem, doğru bulmam.Disiplin, istikrar, muhabbet benim her gittiğim yerde, ailemde olan bir şeydir. Çalışanla kavga eden başarılı olamaz.Çalışana iyi bakacaksınız, çalışan mutlu olacak ki size dört dörtlük hizmet versin.Kesinlikle ayrımcılık olmayacak. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakılarak iş yapılmayacak. Esas olan hizmettir. Siyaset değildir.”