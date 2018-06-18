Sertoğlu: “Belediye engelliler için hiç katkı sağlamadı “

Ortopedikler Derneği’nin ziyaret eden UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sertoğlu, “ belediyenin engelliler için doğru dürüst hiç katkı sağlamadığını savundu.



Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu sivil toplum kuruluşlarına ziyretlerini sürdürüyor.



UBP açıklamasına göre, Sertoğlu, bu sabah Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’ni ziyaret ederek Başkan Sedat Hacımehmet ile görüştü.





Hasan Sertoğlu’nun ziyaretinde bir grup UBP Lefkoşa Belediye Meclis Üyeliği adayı da hazır bulundu.Sertoğlu yaptığı açıklamada “belediyelerin sosyal sorumluluk projelerine gereken önemi vermelerinin şart olduğunu” belirtti ve şöyle devam etti:“ Lefkoşa Türk Belediyesi dört yıl içinde bu insanlarımız için ne yaptı çok merak ediyorum? Sosyal medyada şovdan başka ne yapıldı? Buraya gelmedi. Bir kampanya açıldı ve buraya bir engelli arabası alındı. Bu iş bu kadar basit değildir. Emlak vergisinin belli bir bölümünü bu işlere harcamak zorundasınız... Engelliler için hiç bir doğru dürüst harcama yapılmadı. Bir şeyden emin olabilirsiniz. Benim sözüm sözdür. Biz yapılabilecek ne varsa sizin yüzde yüz yanınızda olacağız.”