Sertoğlu Bayram Mesajı Yayımladı!

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, mesajında, ramazan ayının manevi iklimini ülkemizde de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşadıklarını kaydeden Sertoğlu, bayramların, insanların birbiriyle kaynaştığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği, hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel ve güzel günler olduğunu belirtti.

Herkesin bayramını kutlayan Sertoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Hepimizin anılarında önemli yer kaplayan Bayram günlerinin değer ve önemini bilmek, yaşamak ve geleceğe aktarmak bizlerin görevidir. Bayramı özüne uygun kutlamalı, bayramı fırsat bilip varsa kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı sona erdirmeli en yüce duygunun sevgi, saygı , affedicilik olduğunun bilinci ile hareket etmeliyiz. Affetmek büyüklük, hoşgörülü ve anlayışlı olmak insanlığın özü olmalıdır ki mutluluğumuz, huzurumuz istediğimiz seviyeye ulaşsın”.

Sertoğlu bu sabah Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’ndeki bayramlaşmaya da katıldı.

Çok sayıda UBP’linin başarı dileklerini ilettiği Hasan Sertoğlu, “Lefkoşa’nın daha güzel , daha temiz ve düzenli bayramları için aday olduğunu” kaydetti.