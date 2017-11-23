Şerifoğlu 5 ay hapis yatacak







Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik’te, Temmuz ayı içerisinde iki komşu arasında çıkan tartışma sonucunda tasarrufundaki tüfek ile 3 kişiye ateş edip 2 kişiyi hafif yaralayan sanık Murat Şerifoğlu aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin sanıklar aleyhine vermiş olduğu mahkûmiyet kararını Başkan Esendağlı açıkladı. Esendağlı sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu ve toplumda huzursuzluğa yol açtığını belirtti. Başkan Melek Esendağlı komşusu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda sanığın evine gidip av tüfeğini alan ve 3 kişiye ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden olduğunu bu tür suçlara caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek 5 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Murat Şerifoğlu’nun Temmuz ayı içerisinde önceden aralarında arsa konusunda husumet bulunan Osman Berber’in kendi arazisi içerisine balya koyduğu gerekçesi ile Berber’e yardım için orada bulunan İbrahim Demirkalp ile tartışıp kavga etmişti. Kavganın akabinde ikametgâhına giden sanık Şerifoğlu’nun evinden almış olduğu av tüfeği ile Demirkalp’a doğru 30 metre mesafeden iki el ateş etmiş ancak Demirkalp yara almadan olay yerinden kaçmıştı. Sanık daha sonra sesleri duyup gelen Osman Berber ve eşi Hanife Berber’e de yaklaşık 38 metrelik mesafeden iki el ateş ederek yaralanmalarına neden olmuştu.