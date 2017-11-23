Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Kasım 2017 Perşembe 08:56

Şerifoğlu 5 ay hapis yatacak

Şerifoğlu 5 ay hapis yatacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
 Şerifoğlu 5 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber
Değirmenlik’te, Temmuz ayı içerisinde iki komşu arasında çıkan tartışma sonucunda tasarrufundaki tüfek ile 3 kişiye ateş edip 2 kişiyi hafif yaralayan sanık Murat Şerifoğlu aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin sanıklar aleyhine vermiş olduğu mahkûmiyet kararını Başkan Esendağlı açıkladı. Esendağlı sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu ve toplumda huzursuzluğa yol açtığını belirtti. Başkan Melek Esendağlı komşusu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda sanığın evine gidip av tüfeğini alan ve 3 kişiye ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden olduğunu bu tür suçlara caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek 5 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Murat Şerifoğlu’nun Temmuz ayı içerisinde önceden aralarında arsa konusunda husumet bulunan Osman Berber’in kendi arazisi içerisine balya koyduğu gerekçesi ile Berber’e yardım için orada bulunan İbrahim Demirkalp ile tartışıp kavga etmişti. Kavganın akabinde ikametgâhına giden sanık Şerifoğlu’nun evinden almış olduğu av tüfeği ile Demirkalp’a doğru 30 metre mesafeden iki el ateş etmiş ancak Demirkalp yara almadan olay yerinden kaçmıştı. Sanık daha sonra sesleri duyup gelen Osman Berber ve eşi Hanife Berber’e de yaklaşık 38 metrelik mesafeden iki el ateş ederek yaralanmalarına neden olmuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Murat ŞerifoğluOsman Berber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku