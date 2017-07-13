 Şerife Örs Özer’in bebeği yaşam savaşını kaybetti

Hamitköy barajı yakınlarında geçtiğimiz gün yaşanan feci olayın ardından hayatını kaybeden hemşire Şerife Örs Özer’in operasyonla dünyaya getirilen bebeği yaşam savaşını kaybetti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde, iki gündür solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veren bebek bu sabah saat 09:00 sıralarında hayata veda etti.

Hamile olan Şerife Örs Özer’in, vücudunda oluşan derin yaralara rağmen yaşam savaşı verdiği sırada 31 haftalık bebeği sezeryan doğumla zorunlu olarak dünyaya getirilmişti.

Durumu kritik olan bebek iki günden buyana Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyordu.

Bebek bu sabah saat 09:00 sıralarında hayata veda etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.