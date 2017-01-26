SERHAT AKPINAR; “MAVİ DİPLOMA” ŞARTLARINI OLUŞTURUYORUZ



Girne Amerikan Üniversitesi'nin; yüksek eğitim sürecini tamamlamış olan tüm öğrencilerine, Avrupa Birliği tarafından tanınan yetki çerçevesinde, 'Mavi Diploma' verebilmesine yönelik olan çalışmaları devam ediyor.Mavi Diploma; Avrupa Birliği'nin ilgili ‘Eğitim Komisyonu Kararları’ doğrultusunda da onayı gerçekleşmiş, uluslararası dilde (İngilizce) yazılmış belgesi olarak kabul ediliyor. Böylelik ile; lisans ya da yüksek lisans eğitimi, kararın geçerli olduğu tüm ülkelerde onanmış hale geliyor. Bir başka deyiş ile; Lisans veya yüksek lisans diplomasını, uluslararası geçerlilikte de hakim kılıyor.Katıldığı bir tv programında konu ile ilgili verdiği yanıt da; GAÜ'nün mezunlarına yönelik bakış açısını bir kez daha yineleyerek, değerlendirmede bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; “Mavi diploma şartlarını oluşturmaya ve halihazırda eğitimine devam eden veya eğitimini tamamlayarak, 'GAÜ Diploması' almaya hak kazanan tüm mezunlarının statüsünü, daha da üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Bu; statüden yararlanabilecek öğrencilerimizin gerek lisans, gerekse yüksek lisans eğitimlerinden sonra, daha ayrıcalıklı yatay geçişlere yönelik kabule ve hiç bir sorunsal sürece dahil olmayacaklarını da ortaya koyuyor." dedi.