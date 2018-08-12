Serhat Akpınar: Hiçbir şekilde dövizle kira ödemeyeceğiz

Akpınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada GAÜ’nün hizmetlerinin karşılanması için elinde tuttuğu lojman ve benzeri mekanlara dövizle ödeme yapmayacağını ilan etti. Akpınarın paylaşımı söyle: "Bugün itibari ile dövizle bünyemizde tuttuğumuz lojman ve benzeri mekanların kirasını TL ile sabitlemiş olduğumuz kurdan ödemeye devam edeceğiz . Aksi talepler karşılıksız bırakılacaktır ."



