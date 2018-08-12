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Serhat Akpınar: Hiçbir şekilde dövizle kira ödemeyeceğiz

Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar, dövizle kira ödemeyeceğini açıkladı.

Serhat Akpınar: Hiçbir şekilde dövizle kira ödemeyeceğiz

Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar, dövizle kira ödemeyeceğini açıkladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:24
Serhat Akpınar: Hiçbir şekilde dövizle kira ödemeyeceğiz

Akpınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada GAÜ’nün hizmetlerinin karşılanması için elinde tuttuğu lojman ve benzeri mekanlara dövizle ödeme yapmayacağını ilan etti. Akpınarın paylaşımı söyle: "Bugün itibari ile dövizle bünyemizde tuttuğumuz lojman ve benzeri mekanların kirasını TL ile sabitlemiş olduğumuz kurdan ödemeye devam edeceğiz . Aksi talepler karşılıksız bırakılacaktır ."

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