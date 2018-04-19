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SERGİDE FOTOĞRAFLARI YER ALAN ESNAFA, KENDİ FOTOĞRAFLARI HEDİYE EDİLDİ

 Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün Telsim’in katkılarıyla düzenlediği “Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” adlı fotoğraf sergisi Büyük Han’da bugün açıldı. Süleyman Ergüçlü ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, sergide fotoğrafları yer alan esnafa, fotoğraflarını hediye etti.

SERGİDE FOTOĞRAFLARI YER ALAN ESNAFA, KENDİ FOTOĞRAFLARI HEDİYE EDİLDİ

 Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün Telsim’in katkılarıyla düzenlediği “Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” adlı fotoğraf sergisi Büyük Han’da bugün açıldı. Süleyman Ergüçlü ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, sergide fotoğrafları yer alan esnafa, fotoğraflarını hediye etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:46
SERGİDE FOTOĞRAFLARI YER ALAN ESNAFA, KENDİ FOTOĞRAFLARI HEDİYE EDİLDİ


SERGİDE FOTOĞRAFLARI YER ALAN ESNAFA, KENDİ FOTOĞRAFLARI HEDİYE EDİLDİ

 Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün Telsim’in katkılarıyla düzenlediği “Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” adlı fotoğraf sergisi Büyük Han’da bugün açıldı.

Süleyman Ergüçlü ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, sergide fotoğrafları yer alan esnafa, fotoğraflarını hediye etti.


TANPINAR

Büyük Han’daki açılışta konuşan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Ergüçlü’nün Lefkoşa hayranı olduğunu ve bu fotoğraf serisiyle unutulan simaları hatırlattığını belirterek, böylesi bir etkinliğe destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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Lefkoşa surlar içinin herkesin çocukluğunun geçtiği ve hatıralarla dolu mekanlar olduğunu ifade eden Tanpınar, son zamanlarda bu mekanları yaşatmak ve eski hallerine döndürmek için büyük uğraş verildiğini belirtti.

Tanpınar, bu çabaların sonuç vererek surlar içinin eski ortamına kavuşmasını temenni etti.

ERGÜÇLÜ

Süleyman Ergüçlü de, “Biz Lefkoşalılar, eski Lefkoşa’ya yani surlar içine ihanet ettik” diyerek, bu serginin, yıllarca surlar içine çok zor şartlarda sahip çıkan, direnen, başaran ve geri dönüşe yol açan esnafa bir minnet teşekkür olduğunu vurguladı.

Ergüçlü, bugün açılışını gerçekleştirdikleri serginin oluşmasında yardımcı olan amatör fotoğrafçı arkadaşı İbrahim Avkan’a ve sergiye her noktada destek çıkan Telsim’e teşekkür etti.

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, bu serginin Lefkoşalının hayat hikayesinin özeti niteliğini taşıdığını belirterek, “Artık 80/90 kuşağının çok ciddi sahip çıktığı bir sur içi var” dedi.

Farklı esnafla ekonomik hayatın farklı geliştiği bir sur içi olduğunu ve bunun dizginlenemez bir gelişim süreci yarattığını ifade eden Harmancı, bunun tetiklenebilmesi için yaptıkları projeleri sıraladı.

Harmancı, Lefkoşa sur içine direnen ve bugünkü gelişimin başlamasını sağlayan tüm esnafa teşekkür etti.

Son Güncelleme: 19.04.2018 21:22
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LefkoşaSergiHediyeVerildi
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