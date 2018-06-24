Serdarlı Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

24 HAZİRAN 2018 YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ

Lefkoşa, 24 Haziran 18 (.): Beş adayın yarıştığı Serdarlı Belediye Başkanlığı seçiminde, 109 sandıktan 3’ünün sonuçları YSK tarafından açıklandı.

Buna göre UBP adayı Halil Kasım 303 oyla ve yüzde 55,09 oranıyla seçimi önde götürüyor.

Sonuçlar şöyle:

SERDARLI BELEDİYESİ

Toplam Sandık Sayısı: 10

Açılan Sandık Sayısı: 3

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2188

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 584

Seçime Katılma Oranı: %24,67

Geçerli Oy Sayısı: 550

Geçersiz Oy Oranı: 34

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Halil Kasım (UBP) 303 55.09

CTP Salih Bayraktar (CTP) 47 8.55

BAĞ27 Mehmet Ali Billüroğlu (BAĞ27) 35 6.36

BAĞ29 Tansel Sağır (BAĞ29) 123 22.36

BAĞ28 Özel Pınardan (BAĞ28) 42 7.64

(GÜL)