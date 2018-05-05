Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”

Serdarlı-Lefkoşa anayolunda 2 aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, kaza bugün, 14.30 sıralarında meydana geldi.

Polis açıklamasına göre kaza iki aracın yüzyüze çarpışması sonucu gerçekleşti. Açıklama şöyle:

“Serdarlı -Lefkoşa Anayolu 1-2 km'leri arasında, Hüseyin Bulut (E-31), yönetimindeki FM 762 plakalı salon araç ile Serdarlı'dan Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrederken, yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Cemre Sağır (K-20) yönetimindeki NN 827 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile NN 827 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceren Sağır (K-23) ve FM 762 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Enes Bulut’un (E-3) kaldırıldıkları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.”