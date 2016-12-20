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20 Aralık 2016 Salı 09:12

SERDAR DENKTAŞ’IN ‘21-25 ARALIK MİLLİ MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI’ MESAJI

DP Genel Başkanı, Başbakanyardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ için mesaj yayımladı

SERDAR DENKTAŞ'IN ‘21-25 ARALIK MİLLİ MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI' MESAJI
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 DP GENEL BAŞKANI, BAŞBAKANYARDIMCISI VE MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ’IN
‘21-25 ARALIK MİLLİ MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASIMESAJI

“Rumların Kıbrıs Adası’nı Yunanistan’a bağlama (Enosis) sevdasıyla 1963’de başlattığı ve tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen, silahlı saldırılar sonucu vatan topraklarında şehit düşen 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftasında, kahraman kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımızı dile getiriyoruz.

Milli mücadele ve varoluş yıllarında vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda ettiği, şahadet mertebesine ulaşan Şehitlerimiz, kan dökerek Gazi olan Mücahit ve Mücahide Halkımızın sayesinde kurulan devletimizin ve bayrağımızın gölgesinde, bugün başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Bize can verilerek ve kan dökülerek emanet bırakılan vatan topraklarına, Bağımsızlık, Egemenlik ve Özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmak bizim en büyük vazifemizdir.

İçte elbette sıkıntılarımız vardır ancak bu sıkıntıları yine hep birlikte hoşgörü ve diyalogla çözecek olan yine bizleriz. Ancak Kıbrıs konusunda ve müzakere sürecinde ciddi ve kritik bir döneme girildiği bu günlerde süreci çok daha dikkatli izleyerek tek ses, tek yürek olma zamanıdır. Siyasi eşitliğimizi, egemenliğimizi zafiyete düşürecek, garantörlüğü sulandıracak her türlü plana karşı çok daha güçlü durmalı, bizlerin verdiği varoluş mücadelesini hatırlayarak, çocuklarımızın ve torunlarımızın bizler gibi mevzilerde olmayacağı, halkımızın hak ve çıkarlarını korumak adına güvenli yarınları sağlamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 21 Aralık’ta başlayan büyük direnişimizin yıldönümünde Lefkoşa’da, Ayvasıl’da, Larnaka’da, Kaymaklı’da ve Kıbrıs’ın her yerinde şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anar, gazilerimize şükranlarımızı sunar, Güvenlik Kuvvetlerimize ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine sonsuz güvenimizi belirtiriz.”

Serdar DENKTAŞ

Genel Başkan

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Serdar DenktaşMesajŞehitler Haftası
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