Serdar Denktaş ve Genç İşadamları Bir Araya Geldi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cemal Gülercan başkanlığındaki KKTC Genç İş Adamları Derneği (GİAD) yönetim kurulu heyeti ile bir araya geldi. DP Genel merkez binasında gerçekleşen görüşmede, Dernek Başkanı Gülercan, 7 Ocak’ta gerçekleşecek seçimler ile ilgili siyasi partileri ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Dernek yönetim kurulu ve üyeleri olarak, ürettikleri ekonomik politikaları ile turizm çalıştayında ortaya çıkan raporları içeren kitapçığı ve her ay yayınladıkları gazeteyi de Denktaş’a sunan Cemal Gülercan ve yönetimi daha sonra iç ve dış konularda görüş alış verişinde bulundu. Ziyarette ülke ekonomisi ve Kıbrıs sorunu da masaya yatırıldı. Denktaş: İç konularda akıla takılan soruları yanıtlayan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülke ekonomisi üzerine ise geniş açılımlı açıklamalarda bulundu.

Son bir buçuk yılda yapılan iyileştirmeleri madde madde ortaya sunan Denktaş; “2017 bütçesini başlangıçta 206 milyon açıkla ön görmüştük ancak şimdi 6 milyon açıkla kapatıyoruz” dedi. 2018 bütçesi onaylanmadan seçime gidilmesinin ise bir çok fırsatın kaçmasına neden olduğunu söyledi. Bu durumun hem zaman kaybına neden olacağını, hem de hem sıkıntıları beraberinde getireceğinin altını çizdi. Denktaş; “Bütçenin onaylanması, Mali Protokolün imzalanması Nisan ayını bulur. Haziran’da yerel seçimlerin olacağını düşünecek olursak, piyasaya para akamayacağından 2018 zorlu ve sıkıntılı bir yıl olur” dedi. ‘Aşabilir miyiz?’ yönündeki bir soruya karşılık ise Denktaş, mevcut hükümetin devamı noktasında aşılabileceğini, çünkü yapılan hazırlıkların devamının sağlanacağını, zaman kaybının daha fazla yaşanmayacağını kaydetti. ,

Geçmiş dönemde taksit taksit ödemelerin yapıldığını sık sık hatırlatan Denktaş, bu durumun bazılarını rahatsız ettiğine de işaret ederek; “evet geçmişte yaşanan sıkıntılar benim dönemimde yaşanmadı, çiftçi, hayvancı, maaşlar taksit taksit değil de zamanında ödendi diye hatırlatmalar yapıyorum. Bu bizim görevimizdi ancak ben bu görevi yapamayanları hatırlatıyorum, yaptım diye övünmüyorum” diye konuştu. Seçim sistemi… Yeni seçim sistemi konusunda ise Denktaş, bu sistemin sonuçlarını 7 Ocak seçimleri ile tecrübe edeceklerini ancak kendisinin en başından bu yana karma sisteme karşı olduğunun bilindiğini belirtti.

Ekonomik paket…

Ekonomik paket konusunda ise Denktaş, birçok ilerleme kaydedildiğini, TC Başbakan Yardımcısı ile bazı konularda revizyon yapılması hususunda görüştüklerini söyledi.

Devlete güvensizlik…

Devlete yönelik güvenin erozyona uğramasının ana nedenini dış güçlerin girişimleri ve siyasete olan güvensizliğe bağlayan Serdar Denktaş, yaşanan hayal kırıklıkları, basının rolü ve sosyal medyanın etkisinin de unutulmaması gerektiğine işaret ederek, Lider boşluğunun da nedenler arasında olduğunu söyledi. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın siyasi hayattaki varlığını hatırlatarak karşılıklı anekdotlar paylaşıldı.

Denktaş: “Yuhalayabildiğimiz kadar alkışlamayı da öğrenmeliyiz”

“Yuhalayabildiğimiz kadar alkışlamayı da öğrenmeliyiz” diyen Serdar Denktaş, bu bağlamda başta sivil toplum örgütlerine büyük görevler düştüğünü, basının da bu konuda duyarlılığının altını çizdi.

Kıbrıs Sorunu…

Kıbrıs sorunu konusunun da masaya yatırıldığı görüşmede, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Rum tarafında da seçimlerin varlığından bahsederek, seçim sonrası Mart sonu veya Nisan ayı ortasında müzakere masasının kurulması için yine baskının gündeme geleceğini öngördüklerinin altını çizdi. “Mart sonu, en geç Nisan ortası yeniden müzakere masasına oturalım diye baskı altında kalacağız. Benim tavrım açık ve net. Hele 2 toplumlu, 2 kesimli federasyon çerçevesine ben sonuna kadar karşı duracağım. Çünkü bizim anladığımızı Rum ve dünya anlamıyor. Biz eşitlik diyoruz. Onlar bizi eşit görmüyor. Dolayısıyla ben sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim” dedi. Gerek kendisinin, gerekse parti görüşünün Kıbrıs konusundaki tavrından ötürü de DP’ye yönelik bir takım oyunların varlığından söz eden Denktaş şöyle konuştu: “Dış güçlerin en büyük derdi benim tavrımdır. Üstümüzde oyunların bir nedeni de budur. Ben veya DP çok büyük ve güçlüdür diye değil ama ‘Denktaş’ soyadı nedeniyle buradan bir karşı duruşun Türkiye’de çok ses getireceğine onlarda inanıyorlar. Dolayısıyla onlara göre bu gücün mümkün olduğunca zayıflaması gerekir. Bunun için de üstümüzde tezgâhlanan oyunlar malum ortada. Nedeni başka hiçbir şey değil.”