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06 Aralık 2017 Çarşamba 12:51

"SERDAR DENKTAŞ KANITLAMAZSA MÜFTERİDİR..."

Murat Gezici, Serdar Denktaş'ın iddialarına çok sert tepki gösterdi

'SERDAR DENKTAŞ KANITLAMAZSA MÜFTERİDİR...'
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Gezici Araştırma Merkezi; Kuzey Kıbrıs ciddi kapsamlı boyutta araştırmalar yapmakta ve kamuoyuna şeffaflık ilkesiyle sonuçları paylaşmaktadır.

Gezici Araştırma Merkezi yakın tarihte K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını bilen tek kurum olarak halkın güvenini kazanmıştır.

Bizler, bu güvenin boşa çıkmaması adına, özveriyle üzerimize düşen büyük sorumluluğun bilinciyle halk için kamuoyu için sonuçları açıklamaya devam ediyoruz.

Gezici Araştırma Merkezi’ni halk gözünde itibarsızlaştırmak ve kamuoyunu yönlendirmek için Gezici Araştırma Merkezine ve şahsım ‘’Murat Gezici’’ ye iftira atılmaktadır.

Bu iftiralardan birini de; Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Serdar Denktaş atmaktadır. Sn. Denktaş ile bundan iki yıl önce bir otelin Restorant kısmında buluştuk.

Kendisi ile tanıştığımızda, konuşamayacak kadar içkili olduğunu gördüm, çok da üzüldüm.

Sn. Denktaş, partisinin başarısızlığını kapatmak amacıyla, kendisinden para istediğimi söylüyor. Sn. Denktaş’tan asla para istemedim. Bunu kanıtlaması gerekir, bunu kanıtlamazsa müfteridir.

Kendileri bizden anket istemedi ve bizde teklifte dahi bulunmadık.

Vurgulamak gerekir ki Sn. Denktaş, Kuzey Kıbrıs’ın arazilerini kendi yandaşlarına ve ailesine verdiği, yolsuzluk iddalarının yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde gündem çarpıtıyor.

Gezici Araştırma Merkezi olarak, Sn. Denktaş’a yüce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukuk devleti önünde hesap soracağız ve şikayetçi olacağız.

Saygılarımla

Murat Gezici 
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