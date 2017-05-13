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13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:29

Serdar Denktaş Hastaneye Kaldırıldı...

Serdar Denktaş Hastaneye Kaldırıldı...
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DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, göğüs sıkışması ve nefes alamama şikayetleri nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım’da tedavi altına alındı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, E.K.G bulguları, rutin kan bulguları normal bulunan Denktaş’ta yüksek tansiyon ve buna bağlı kalp yetmezliği dışında başka bir problem saptanmadığı, tedavisinin de bu yönde devam etmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, Denktaş’ın koroner yoğun bakımda bulunduğu süre içinde ailesi dışında ziyaret edilmesinin hekimler tarafından yasaklandığı kaydedildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bu gün saat 13.00 sıralarında göğüs sıkışması ve nefes alamama şikayetleri ile hastanemiz acil servisine başvuran Sayın Serdar Denktaş’ın yapılan ilk tetkikleri sonrasında koroner yoğun bakımına yatırılıp burada takip edilmesine karar verilmiştir.

E.K.G bulguları, rutin kan bulguları normal bulunan Sayın Başbakan Yardımcısı’nda yüksek tansiyon ve buna bağlı kalp yetmezliği dışında başka bir problem saptanmamış olup, tedavisi de bu yönde devam etmektedir.

Hekimlerimiz, koroner yoğun bakımda bulunduğu sürece aile dışında hasta ziyaretini yasaklamıştır.”




 
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