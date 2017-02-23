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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Serbest Çalışan Hekimlerden Kamu Hastaneleri Eleştirisi

&nbsp;Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, sağlıkta plansızlığın söz konusu olduğunu, kamu hastanelerinin ise düzensiz işlediğini ileri sürerek, bakanlığı tedbir almaya çağırdı

Serbest Çalışan Hekimlerden Kamu Hastaneleri Eleştirisi
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Lefkoşa, 22 Şubat 17 (.): Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, sağlıkta plansızlığın söz konusu olduğunu, kamu hastanelerinin ise düzensiz işlediğini ileri sürerek, bakanlığı tedbir almaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Asbaşkanı Dr. H. İlker İpekdal, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşandığını belirttiği EEG çekimi sorunuyla” ilgili açıklama yaptı.

Bu olayı, sağlıktaki statükonun ve sağlık işleyişindeki hantal yapının bir göstergesi olarak gördüklerini kaydeden İpekdal, “Bu olayda, çocuk hastaların EEG çekimlerindeki gecikmenin, ülkesine mecburi hizmet borcu olmadığı halde, kendi inisiyatifiyle kamu hastanesinde hizmet etmeyi seçen genç bir meslektaşımızın ihmalinin olduğunu söylemek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

İpekdal, şöyle devam etti:

“1 Ağustos 2017 itibari ile, kamu hekimlerinin sadece kamu hastanelerinde çalışmaları gerektiğini de göz önünde bulunduracak olursak, gerek hastaların mağduriyetinin minimalize edilmesi ve gerekse ülkesine ve halkına hizmet etme isteğiyle kamuda çalışan genç meslektaşlarımızın emeklerinin sağlıktaki statükoya ve sistemsizliğe kurban edilmemesi adına, Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli tedbirlerin, bu süre içerisinde alınmasının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.”

(FEZ/HÖ)

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