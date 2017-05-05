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05 Mayıs 2017 Cuma 09:19

Serbest Çalışan Hekimlerden “ikinci İş Yasağı” Uyarısı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) Yüksek Mahkeme kararına muhalif tavır sergilediğini ileri sürerek, 22 Mayıs’a kadar bu tavrın terk edilmemesi halinde, ikinci iş yapan tüm kamu hekimleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı, Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı ve Ombudsman’a başvuru yapacağını açıkladı.

Serbest Çalışan Hekimlerden 'ikinci İş Yasağı” Uyarısı
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GARDİYANOĞLU: “22 MAYIS’A KADAR MUHALİF TAVIRLAR TERK EDİLMEZSE, İKİNCİ İŞ YAPAN TÜM KAMU HEKİMLERİYLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI, KAMU HİZMETLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI VE OMBUDSMAN’A BAŞVURU YAPACAĞIZ”

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.):Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) Yüksek Mahkeme kararına muhalif tavır sergilediğini ileri sürerek, 22 Mayıs’a kadar bu tavrın terk edilmemesi halinde, ikinci iş yapan tüm kamu hekimleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı, Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı ve Ombudsman’a başvuru yapacağını açıkladı.

Tıp-İş’i, kamu hekimlerinin ikinci iş yapma yasağına ilişkin kararını içselleştirmeyip, kararı sulandırmakla ve delmeye çalışmakla suçlayan birlik, Sağlık Bakanlığı’na da karara ilişkin kesin ve net bir tavır sergilememe eleştirisinde bulundu.

Açıklamada, “KTSÇHB olarak Tıp-İş’i, Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararına saygı çizgisinin ötesine geçmemeyi, Sağlık Bakanlığı’nı da, sadece çıkarılması gereken yasalara yönelik gayretlerini sürdürmeye davet ediyoruz” denildi.

SÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, bazı kesimler tarafından dillerde dolaştırılan “1 Ağustos’tan sonra sağlıkta kaos çıkacak” söylemlerinin son günlerde yerini Sağlık Bakanlığı ve Tıp-İş arasında “kendi konumlarını korumaya yönelik ateşkes görüşmelerine” bıraktığını iddia etti.

Gardiyanoğlu, geçtiğimiz günlerde Tıp-İş Başkanı imzası ile Sağlık Bakanlığı’na “kamu hastanelerinde görev yapan sadece klinik şeflerinin maaşlarının, ülkedeki en yüksek dereceli hakim maaşına eşitlenmesi ve kamu hekimlerinin çalıştırdıkları özel kliniklerin,  sembolik bir ücretle kamulaştırılması” önerisi sunulduğunu savundu.

Remzi Gardiyanoğlu, “Hastaya hekim seçme hakkının verildiği ve hekimlerin eşit şartlarda çalışabildiği bir sağlık sistemini savunan KTSÇHB olarak, ikinci iş kaybını içselleştiremeyen, sağlığın rantçı kesiminin, bu ve buna benzer tüm hamlelerine yasal zeminden ayrılmadan, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da karşılık vereceği” ifadesini kullandı.

Kamu hekimlerinin, kamu hastanelerindeki performanslarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın resmi istatistik verilerine dayandırılan açıklamalara gösterilen tepkilerden duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Gardiyanoğlu, kamu hastanelerindeki uygulamaların istatistiklerini kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“KTSÇHB olarak Tıp-İş’i, Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararına saygı çizgisinin ötesine geçmemeyi, Sağlık Bakanlığı’nı da, sadece çıkarılması gereken yasalara yönelik gayretlerini sürdürmeye davet ediyoruz. Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu 1 Ağustos 2017 tarihinden önce de bir şikayet yapılması durumunda, gerekli yasal işlemlerin başlatılabileceğinin mümkün olduğunu, her iki tarafa da hatırlatırız. 22 Mayıs 2017 Pazartesi tarihine kadar  gerek Sağlık Bakanlığı ve gerekse Tıp-İş  Yüksek Mahkeme’nin kararına muhalif tavırlarını terk etmedikleri takdirde, KTSÇHB yönetim kurulu olarak 3 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğumuz olağanüstü yönetim kurulu toplantımızda oybirliği ile almış olduğumuz karar gereği,  1 Ağustos 2017’yi beklemeden, temsiliyet gücü olan  Tıp-İş Başkanı ve Kamu Hastanelerinin Klinik Şefleri’nden başlamak üzere, ikinci iş yapan tüm kamu hekimleri ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı ve Ombudsman’a gerekli başvuruları yapacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız”

(YIL/FEZ)

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