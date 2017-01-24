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24 Ocak 2017 Salı 12:05

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Giad’ı Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyet, Genç İşadamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret ederek başkan Cemal Gülercan ile görüştü.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Giad'ı Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyet, Genç İşadamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret ederek başkan Cemal Gülercan ile görüştü.

GİAD’dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette serbest çalışan hekimlerin sıkıntıları ve kamuda çalışıp ikinci iş yapanlarla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

GİAD Başkanı Gülercan, “kamu sektöründeki verimsizliğin her geçen gün arttığını ve bu durumun ülke ekonomisine olumsuz yansıdığını; denetimsizlikten oluşan verimsiz ortamın ivedilikle iyileştirilmesi” gerektiğini belirtti.

Bu bağlamda özellikle kamuda ikinci iş yapan kamu çalışanlarının tespit edilip gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması ve etkin denetim yapılması konusunda hükümeti göreve çağıran Gülercan, ciddi adımlar atılması gerektiğini, kamuda ikinci iş yapılmasının sadece kamu sektöründe verimsizliğe yol açmakla kalmayıp, ülke ekonomisi için de büyük bir sorun teşkil ettiğini kaydetti.

(GÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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