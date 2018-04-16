Serbest Liman ve bölge müdürlüğü yönetim kurulu’na yeni atamalar

BAKANLAR KURULU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA HALİL ONBAŞI’YI ATADI

Bakanlar Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün Yönetim Kurulu Başkanlığına Halil Onbaşı’yı, Osman Kocatürk ve Zerrin Metcaoğlu’nu ise yönetim kurulu üyesi olarak atadı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun 9 Eylül 2015 tarihli kararı ile Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu’na atanan Başkan Emin Bilgen, üyeler Dilaver Bilgen ve Mahmut Keleş, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önergesi ile Bakanlar Kurulu tarafından görevlerinden alındı.

Bakanlar Kurulu, 13 Nisan itibarı ile Halil Onbaşı’nın Başkan, Osman Kocatürk ve Zerrin Metcaoğlu’nun ise üye olarak atanmalarına karar verdi.