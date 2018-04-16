Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110424
ALTIN
178.413
DOLAR
4.1152
STERLİN
5.8963
EURO
5.0890
Hırsız Garcia teminata bağlandı
Hırsız Garcia teminata bağlandı
Güven teminata bağlandı
Güven teminata bağlandı
Bebeği yere atarak kafasını kırdı
Bebeği yere atarak kafasını kırdı
Ani Ölüm Nedeni: Kalp Krizi
Ani Ölüm Nedeni: Kalp Krizi
banner256

Serbest Liman ve bölge müdürlüğü yönetim kurulu’na yeni atamalar

Serbest Liman ve bölge müdürlüğü yönetim kurulu’na yeni atamalar

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:41
Serbest Liman ve bölge müdürlüğü yönetim kurulu’na yeni atamalar
banner238

BAKANLAR KURULU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA HALİL ONBAŞI’YI ATADI

 Bakanlar Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün Yönetim Kurulu Başkanlığına Halil Onbaşı’yı, Osman Kocatürk ve Zerrin Metcaoğlu’nu ise yönetim kurulu üyesi olarak atadı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun 9 Eylül 2015 tarihli kararı ile Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu’na atanan Başkan Emin Bilgen, üyeler Dilaver Bilgen ve Mahmut Keleş, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önergesi ile Bakanlar Kurulu tarafından görevlerinden alındı.

Bakanlar Kurulu, 13 Nisan itibarı ile Halil Onbaşı’nın Başkan, Osman Kocatürk ve Zerrin Metcaoğlu’nun ise üye olarak atanmalarına karar verdi.

Son Güncelleme: 16.04.2018 17:25
Anahtar Kelimeler:
Zerrin MetcaoğluOsman KocatürkAtamalarSerbest Liman Ve Bölge MüdürlüğüHalil Onbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden Başarıya Ödül
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden Başarıya Ödül
Türkiye Bass’tan Bir Heyet Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Türkiye Bass’tan Bir Heyet Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Ktbk Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Erenköy Mücahitler Derneği'ni Ziyaret Etti
Ktbk Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Erenköy Mücahitler Derneği'ni Ziyaret Etti
Maraş Bölgesinde Asfalt Yenileme Ve Kaldırım Projesi'nin İhale Sözleşmesi İmzalandı
Maraş Bölgesinde Asfalt Yenileme Ve Kaldırım Projesi'nin İhale Sözleşmesi İmzalandı
Bkp: “guterres Belgesi Çerçevesinde Özlü Görüşmeler Başlamalı”
Bkp: “guterres Belgesi Çerçevesinde Özlü Görüşmeler Başlamalı”
Çocuklar Güzelyurt Belediyesi’ni Aydın’da Temsil Edecek
Çocuklar Güzelyurt Belediyesi’ni Aydın’da Temsil Edecek
Liselerarası Müzik Yarışması’nın Finali 27 Nisan’da
Liselerarası Müzik Yarışması’nın Finali 27 Nisan’da
Hırsız Garcia teminata bağlandı
Hırsız Garcia teminata bağlandı
Güven teminata bağlandı
Güven teminata bağlandı
Bebeği yere atarak kafasını kırdı
Bebeği yere atarak kafasını kırdı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim