Serbest Çalışan Hekimlerden Kamudaki Başhekimlere Çağrı:

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, yönetim kurulu olarak tüm kamu hastaneleri başhekimlerini yakında başlatacakları hukuk mücadelesinde taraf olmamaları ve mevcut yasalara uymaları konusunda göreve davet etti.



Gardiyanoğlu, başhekimlerin bilgisinde olan ancak hiçbir maddesinin yasal dayanağı olmadığı gibi kendi içinde dahi“her şey kılıfına göre uyarlanan” Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü’nün 28 Temmuz 2017 tarihinden beri yürürlükte olduğunu hatırlattı.



Gardiyanoğlu başhekimlere hitaben yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“Bu tüzük gereği sizlerin bir yıldan beridir her ayın ilk iş günü özel hasta bakma veya ameliyat hakkını kullanmak isteyen hekimlerin listelerini hazırlayıp (Tüzük Madde:15) önce kamu hastanelerinin şartlarının buna uygun olup olmadığını, olmaması halinde ise hangi sağlık kuruluşunda hangi tarihte ve hangi saat dilimleri dahilinde hasta kabul edeceklerini Bakanlığa yazılı olarak bildirmeniz, bakanlığında bu listeyi üç iş günü içerisinde ilgili kuruluşa yine yazılı olarak iletmesi tüzük gereğidir (Tüzük Madde:16-3/2).



Çok acıdır ki her şeyi kılıfına uydurmaya alışan Bakanlığımız yıllardan beridir üç maymunları oynamakta ve mahkeme kararlarının hiçe sayılmasına göz yummaktadır.



Tüm bunların yanında var olan Mandamus Emri ve yakın geçmişte Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu (Kamu hekimleri özel hasta bakamaz) kararların gereğini yapmanızı sizlerden talep etmekteyiz.”



