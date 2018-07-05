banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98350
ALTIN
187.089
DOLAR
4.6436
STERLİN
6.1453
EURO
5.4277
Kermiya sapığı yakalandı
KERMİYA SAPIĞI YAKALANDI
Trafiğe bir can daha!
TRAFİĞE BİR CAN DAHA
Tır dorsesinde umuda yolculuk
TIR DORSESİNDE UMUDA YOLCULUK
İnşaat demirlerini çalmış
İNŞAAT DEMİRLERİNİ ÇALMIŞ
banner282
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

Serbest Çalışan Hekimlerden Kamudaki Başhekimlere Çağrı:

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, yönetim kurulu olarak tüm kamu hastaneleri başhekimlerini yakında başlatacakları hukuk mücadelesinde taraf olmamaları ve mevcut yasalara uymaları konusunda göreve davet etti.

Serbest Çalışan Hekimlerden Kamudaki Başhekimlere Çağrı:

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, yönetim kurulu olarak tüm kamu hastaneleri başhekimlerini yakında başlatacakları hukuk mücadelesinde taraf olmamaları ve mevcut yasalara uymaları konusunda göreve davet etti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:40
Serbest Çalışan Hekimlerden Kamudaki Başhekimlere Çağrı:

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, yönetim kurulu olarak tüm kamu hastaneleri başhekimlerini yakında başlatacakları hukuk mücadelesinde taraf olmamaları ve mevcut yasalara uymaları konusunda göreve davet etti.

Gardiyanoğlu, başhekimlerin bilgisinde olan ancak hiçbir maddesinin yasal dayanağı olmadığı gibi kendi içinde dahi“her şey kılıfına göre uyarlanan” Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü’nün 28 Temmuz 2017 tarihinden beri yürürlükte olduğunu hatırlattı.
 

Gardiyanoğlu başhekimlere hitaben yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


“Bu tüzük gereği sizlerin bir yıldan beridir her ayın ilk iş günü özel hasta bakma veya ameliyat hakkını kullanmak isteyen hekimlerin listelerini hazırlayıp (Tüzük Madde:15) önce kamu hastanelerinin şartlarının buna uygun olup olmadığını, olmaması halinde ise  hangi sağlık kuruluşunda hangi tarihte ve hangi saat dilimleri dahilinde  hasta kabul edeceklerini Bakanlığa yazılı olarak bildirmeniz, bakanlığında bu listeyi üç iş günü içerisinde ilgili  kuruluşa yine yazılı olarak iletmesi  tüzük gereğidir (Tüzük Madde:16-3/2). 

Çok acıdır ki her şeyi kılıfına uydurmaya alışan Bakanlığımız yıllardan beridir üç maymunları oynamakta ve mahkeme kararlarının hiçe sayılmasına göz yummaktadır.

Tüm bunların yanında var olan Mandamus Emri ve yakın geçmişte Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu (Kamu hekimleri özel hasta bakamaz) kararların gereğini yapmanızı sizlerden talep etmekteyiz.”

 

banner288
Son Güncelleme: 05.07.2018 11:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte Kimlikle Rum Kesimine Geçmeye Çalışan Şahıs Tutuklandı
Sahte Kimlikle Rum Kesimine Geçmeye Çalışan Şahıs Tutuklandı
Alayköy’de Uyuşturucu…
Alayköy’de Uyuşturucu…
Tük, Haziran Ayında Aldığı Zahireyi Yarın Ödeyeceğini Açıkladı!
Tük, Haziran Ayında Aldığı Zahireyi Yarın Ödeyeceğini Açıkladı!
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yılın En İyileri ve Başarı Ödülleri” Etkinliğine Katıldı!
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yılın En İyileri ve Başarı Ödülleri” Etkinliğine Katıldı!
LBO Sezonu Büyük Han’da Latin Gecesi İle Kapatacak!
LBO Sezonu Büyük Han’da Latin Gecesi İle Kapatacak!
Hükümet Ortakları Sarayda…
Hükümet Ortakları Sarayda…
Karadenizliler Gecesi Dün Akşam Yapıldı!
Karadenizliler Gecesi Dün Akşam Yapıldı!
Derinya’da İki Toplumlu Mekan Açılıyor...
Derinya’da İki Toplumlu Mekan Açılıyor...
Yüzünü Kapatarak Dolaşanve Evlerin İçine Bakan A.A Tutuklandı
Yüzünü Kapatarak Dolaşanve Evlerin İçine Bakan A.A Tutuklandı
Trafiğe bir can daha!
Trafiğe bir can daha!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim