Serbest Çalışan Hekimler Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nu Eleştirdi

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB); Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Mandamus Emirnamesi ile dalga geçer mahiyette Tıp-İş ve Tabipler Birliği’yle birlikte gizli tüzük çalışması yaptığını iddia etti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB); Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Mandamus Emirnamesi ile dalga geçer mahiyette Tıp-İş ve Tabipler Birliği’yle birlikte gizli tüzük çalışması yaptığını iddia etti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Mahkeme’nin kamu hekimlerinin ikinci iş yapmalarına ilişkin aldığı kararı ve 6 aylık süreyi hatırlatarak, “hiçbir yasal temeli olmamasına rağmen, Sağlık Bakanı’nın son iki Bakanlar Kurulu toplantısında tüzüğü geçirmek için var gücüyle çalışarak yangından mal kaçırmaya çalıştığını” savundu.

Gardiyanoğlu, KTSÇHB Yönetim Kurulu olarak, yeni bir hukuk mücadelesinin arifesinde olduklarını belirterek, “Halkımızın sağlığı üzerinden, siyasi veya maddi rant elde etmeye çalışan kesimlerin, dün olduğu gibi bugün de karşısında duracağımızın ve yine yargı kararı ile, bu kesimlere gereken dersi vereceğimizin tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun kamu hekimlerinin ikinci iş yapmaları ile ilgili hukuk sürecinde mahkemeye verdiği yeminli ifadesinde, sağlıktaki reformları gerçekleştireceğini ve mahkemenin kendisine 6 aylık süre vermesi durumunda Mandamus emrine uyacağını belirttiğini kaydederek, Sucuoğlu’nun Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nı da yanına alarak görev ve sorumluluklarını adeta suistimal edip, mahkeme kararı ile dalga geçtiğini öne sürdü.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı’nı 2 Ağustos’tan itibaren Mandamus Emirnamesi’ne uyup uymayacağını kamuoyuna açıklaması çağrısı yaptı.