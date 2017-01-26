FLAŞ HABER

Önlem Alınmalı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ocak 2017 Perşembe 08:24

Serbest Çalışan Hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetimlerinin Yasalara Uygun Yapılmadığını Savundu

Serbest Çalışan Hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetimlerinin Yasalara Uygun Yapılmadığını Savundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), özel sağlık kuruluşlarının denetimlerinin, yasaların emrettiği şekilde yapılmadığını ve denetleme raporlarının Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu ile düzenli paylaşılmadığını savundu.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptı yazılı açıklamada, konuyla ilgili 1 Şubat tarihine kadar gelişme olmazsa, Bakanlar Kurulu kararıyla atanmış  oldukları Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu üyeliğini askıya alacaklarını belirtti.

Gardiyanoğlu,  Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na eleştirilerde bulunarak kamu hastanelerinin de en son ne zaman denetlendiğinin kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

Gardiyanoğlu “sağlık alanında hali hazırda yürürlükte olan yasaların gerçek anlamda  uygulanmadığını, gelmiş geçmiş  her sağlık bakanı tarafından, halkın değil, belli bir kesimin çıkarları uğruna görmemezlikten gelindiğini ve yasa yokmuş gibi davranıldığını, bunun en son örneğinin de, özel sağlık kuruluşlarının denetlemeleri ile ilgili Sağlık Bakanı'nın ortaya attığı söylemler ve uygulamalar olduğunu” ileri sürdü.

Denetleme raporlarının düzenli olarak Kurul ile paylaşılmadığını alınan kararların uygulanması bir yana sümen altı edildiğini iddia eden Gardiyanoğlu, “Sayın Sağlık Bakanı'nı, herhangi bir telkin, yorum ya da baskıdan uzak durarak, kanunların kendilerine uymalarını salık verdikleri, özel sağlık kuruluşlarının denetleme raporlarını, önce kurul, sonra kamuoyu ile paylaşmaya ve gereğini yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesinde Bugün De Tam Gün Grev Uyguluyor KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesinde...
Derinya’da İki Toplumlu Etkinlik Derinya’da İki Toplumlu Etkinlik
Zübeyir Ağaoğlu Deniz Plaza’da Zübeyir Ağaoğlu Deniz Plaza’da
Önlem Alınmalı Önlem Alınmalı
Ucuz Atlattılar... Ucuz Atlattılar...
Ömer Kofalı Hayatını Kaybetti Ömer Kofalı Hayatını Kaybetti
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesinde...

Haberi Oku