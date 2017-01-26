Serbest Çalışan Hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetimlerinin Yasalara Uygun Yapılmadığını Savundu

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), özel sağlık kuruluşlarının denetimlerinin, yasaların emrettiği şekilde yapılmadığını ve denetleme raporlarının Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu ile düzenli paylaşılmadığını savundu.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptı yazılı açıklamada, konuyla ilgili 1 Şubat tarihine kadar gelişme olmazsa, Bakanlar Kurulu kararıyla atanmış oldukları Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu üyeliğini askıya alacaklarını belirtti.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na eleştirilerde bulunarak kamu hastanelerinin de en son ne zaman denetlendiğinin kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

Gardiyanoğlu “sağlık alanında hali hazırda yürürlükte olan yasaların gerçek anlamda uygulanmadığını, gelmiş geçmiş her sağlık bakanı tarafından, halkın değil, belli bir kesimin çıkarları uğruna görmemezlikten gelindiğini ve yasa yokmuş gibi davranıldığını, bunun en son örneğinin de, özel sağlık kuruluşlarının denetlemeleri ile ilgili Sağlık Bakanı'nın ortaya attığı söylemler ve uygulamalar olduğunu” ileri sürdü.

Denetleme raporlarının düzenli olarak Kurul ile paylaşılmadığını alınan kararların uygulanması bir yana sümen altı edildiğini iddia eden Gardiyanoğlu, “Sayın Sağlık Bakanı'nı, herhangi bir telkin, yorum ya da baskıdan uzak durarak, kanunların kendilerine uymalarını salık verdikleri, özel sağlık kuruluşlarının denetleme raporlarını, önce kurul, sonra kamuoyu ile paylaşmaya ve gereğini yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.