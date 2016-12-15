Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin, Kamu Hekimlerinin İkinci İş Yapmaları Konusunda Başlattıkları Hukuk Mücadelesi…

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, “Sağlık Bakanlığı’nın, kamu hekimlerinin Anayasaya aykırı şekilde ikinci iş yapmalarına göz yumması” konusunda başlattıkları hukuk mücadelesinde, karardan önce 26 Aralık’ta yapılacak ve avukatların hitabı ile son bulacak duruşmaya tüm halkı davet etti.

BİRLİK, 26 ARALIK’TA SON BULACAK DURUŞMAYA TÜM HALKI DAVET ETTİ

BİRLİK AYRICA CTP MİLLETVEKİLİ ERÇAL’IN MECLİS’TEKİ SÖYLEMLERİNİ ELEŞTİRDİ

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, “Sağlık Bakanlığı’nın, kamu hekimlerinin Anayasaya aykırı şekilde ikinci iş yapmalarına göz yumması” konusunda başlattıkları hukuk mücadelesinde, karardan önce 26 Aralık’ta yapılacak ve avukatların hitabı ile son bulacak duruşmaya tüm halkı davet etti.

Gardiyanoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Hüseyin Erçal’ın 14 Aralık tarihinde basın yayın organlarında yer alan Meclis’teki konuşmasına ithafen yaptığı yazılı açıklamada, Erçal’ın “çelişkili” konuşmalarını eleştirdi.

Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetim kurulu olarak, her şeyden önce, hukuk devletinin kanunlarına uymakla ve uygulamakla görevli her vatandaş gibi, Erçal’ın bu ifadelerinin, mensubu olduğu partisinin görüşlerini mi yansıttığını, yoksa bireysel bir yorum mu olduğunu sordu.

Erçal’ın meclisteki konuşmasında, kamudaki mesai saatlerine uymadıkları gibi, kendi kliniklerini ve/veya çalıştıkları özel hastaneleri gerçek anlamda birer gelir kapısı haline çeviren, sınırlı sayıdaki kamu hekiminin, ikinci iş yasağının kaldırılması ile ilgili siyasi ve sosyal baskılarını, sanki vatandaşın talebiymiş gibi kamuoyuna sunduğunu ileri süren Gardiyanoğlu, “Erçal’a, kamu hekimlerinin vatandaşlara mesai saatlerinden sonra da kamu hastaneleri bünyesinde, diledikleri kadar kendi özel hastalarına da bakma yetkisi veren, halen yürürlükte olan ve ısrarla gündeme getirilmekten sakınılan, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40. maddesini ve bununla ilgili tüzüğü hatırlatırız” dedi.

Erçal’ın “Anayasal engel” olarak nitelendirdiği, ikinci iş konusunun, sadece kamu hekimlerine özgü bir yasak olmadığını, tüm kamu çalışanlarını kapsadığını belirten Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“Kendileri de bir hekim olarak, kamu hekimlerine karşı meclis kürsüsünde sergilediği tutum, kamu hekimleri nezdinde bir pozitif ayrımcılık niteliğinde olup, gerek kamu ve özel hekimler arasındaki mesleki barışa gölge düşürmesi ve özel sektörün her alanında halkına ve ülkesine hizmet vermekte olan tüm kesimin emeklerini de rencide edici olması yönleri ile kaygı vericidir.”

Gardiyanoğlu açıklamasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

“Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, ülkesinin Anayasası’nı, belli bir kesimin çıkarlarına yönelik yorumlamak suretiyle bir “engel” olarak kabul eden, sağlıkla ilgili çıkarılması gereken onlarca yasa dururken, kamu hekimlerinin ikinci iş yapma yasağına uymamasını, kamuoyunu yanıltıcı bir şekilde, halkımızın talebiymiş gibi göstermeye çalışan, başta Anayasa’mız olmak üzere devletin tüm kanunlarına uymakla yükümlü olan Erçal’ın, milletin vekili olma konumunu derhal terk etmesi gerekliliğini tüm kamuoyu ile paylaşırız.”



