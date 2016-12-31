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31 Aralık 2016 Cumartesi 09:06

SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ YENİ YIL MESAJI YAYINLADI

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, yeni yıl mesajı yayınladı.

SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ YENİ YIL MESAJI YAYINLADI
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SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ YENİ YIL MESAJI YAYINLADI

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, yeni yıl mesajı yayınladı.

Gardiyanoğlu yayınladığı mesajda, halkın yeni yılı kutlayarak, yeni yılda ülke ve dünyadaki sorunların uzlaşıyla çözülebildiği, hastaların hekimlerini özgürce seçebildiği, sağlık uygulamalarında sözde değil fiili disiplinin sağlandığı, koruyucu hekimliğin hayata geçtiği, kamu ve özel sektörde hekimlik mesleğinin eşit şartlarda icra edilebildiği ve hekimlik onurunun yükseltildiği, çevre sorunlarına etkin  çözümler üretildiği, çocuk ve gençlerin başta madde kullanımı olmak üzere artan tüm tehlikelere karşı korunabildiği, yaşlılara sahip çıkıldığı, başta sağlık ve eğitim olmak üzere temel vatandaşlık haklarının tüm siyasi görüşlerin üzerinde tutulduğu bir 2017 yılı diledi.

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