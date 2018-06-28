banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6354
STERLİN
6.0655
EURO
5.3469
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Arda davası karara bağlandı
ARDA DAVASI KARARA BAĞLANDI
Kız arkadaşını darp etti
KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİ
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor!
Kapat

Serbest Çalışan Hekimler Birliği “yakında sağlıkta tufan kopacağını” iddia etti

Serbest Çalışan Hekimler Birliği “yakında sağlıkta tufan kopacağını” iddia etti

28 Haziran 2018 Perşembe 06:55
Serbest Çalışan Hekimler Birliği “yakında sağlıkta tufan kopacağını” iddia etti

GARDİYANOĞLU ERHÜRMAN VE ÖZERSAY’A CEVAPLANMASINI İSTEDİĞİ SORULAR YÖNELTTİ

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, sağlıkta yakında tufan kopacağını iddia etti.

Gardiyanoğlu, sağlıkta var olduğu ileri sürülen yasa tanımazlıkla ilgili olarak,iktidara gelmedenönce açıklamalar yaptıklarını savunduğu Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a, açıklamalarını hatırlattı ve sorular sorarak yanıtlanmasını talep etti.

Gardiyanoğlu’nun “Artık sağlıkta yeter demenin zamanı gelmedi mi?” dediği yazılı açıklamasında Erhürman ve Özersay’a yönelttiği sorular şöyle:

“1-Kamu hekimlerinin 2.iş yasağı ile ilgili Yargıtayın vermiş olduğu Mandamus Emrine göreve atadığınız, sağlık bakanınız uymakta mıdır?

2-Sağlık Bakanlığı tarafından 2. iş yasağını delmek için çıkarılan Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğünün hangi maddesine uyulmaktadır. Örneğin hangi sağlık kuruluşuna DBNH bünyesine katıldığı ile ilgili levha asılmıştır.Hangi sağlık kuruluşu hangi saat dilimlerinde DBNH bünyesine katılmıştır? Beş nüshalı makbuzlar basıldımı? Şimdiye kadar herhangi bir hastaya makbuz kesildi mi? Ve protokolün diğer maddeleri.

3- Anayasa Mahkemesinin son kararından sonra tüzük hala yürürlükte midir?

4-Yakın zamanda Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kamu hekimleri özel hasta bakamaz hükmüne hangi kamu hekimi uymaktadır, göreve atadığınız sağlık bakanı Anayasa Mahkemesi kararlarını hiçe saymaya devam mı etmektedir?

5-Sağlık Bakanınızın göreve geldikten sonra yaptığı veya yaptığını iddia ettiği denetim raporları nerededir. Kendisi basın açıklamalarında bazı yerleri uyardığı bazı yerlere süre verdiğini iddia etmektedir ancak bunu yapmak yasal olarak sayın sağlık bakanının uhdesinde değil özel sağlık hizmetleri kurulunun yetkisindedir ve yine kendisine soruyoruz göreve geldikten sonra her ay toplanması gereken kurul hiç toplanmışmıdır? Bilgisi var mıdır?

6-Lefkoşaya yeni bir hastane yapılacak mı ve bunun modeli ne olacak kapalı kapılar ardında konuşulanları sağlıktaki paydaşlarla yada kamuoyuna açıklar mısınız.

7-1980’lerden günümüze kadar iktidara gelen tüm hükümetlerin programlarında yer alan ve sağlıkta devrim olacağı iddia edilen uğruna çalıştaylar yapılan Genel Sağlık Sigortasından vazgeçildi mi? Vazgeçildi ise nedeni nedir.

8- KTSÇHB’nin yıllardan beridir savunduğu sigortalı hastalara özel sağlık kuruluşlarında muayeneyi açmak için bir çalışmanız var mı?

9-Kamuoyuna açıkladığınız kamu hastanelerinde tam gün mesai uygulanmakta mıdır? Yoksa her şey sadece imza defterinde kılıfınamı uydurulmaktadır”
 

banner288
Son Güncelleme: 28.06.2018 10:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı-erhürman Görüşmesinde Derinya Ve Aplıç Kapıları İle Maronitler Konusu Ele Alındı
Akıncı-erhürman Görüşmesinde Derinya Ve Aplıç Kapıları İle Maronitler Konusu Ele Alındı
KKTC Alevi Kültür Merkezi Sivas Madımak’ta Ölenler İçin Etkinlik Düzenliyor...
KKTC Alevi Kültür Merkezi Sivas Madımak’ta Ölenler İçin Etkinlik Düzenliyor...
Sadıkoğlu mazbatasını aldı
Sadıkoğlu mazbatasını aldı
Akıncı ile Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi başladı
Akıncı ile Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi başladı
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Arter mazbatasını aldı
Arter mazbatasını aldı
28 Haziran 2018 Perşembe Gündemi!
28 Haziran 2018 Perşembe Gündemi!
İçişleri Bakanlığı “Konut Satışına Hükümet Kösteği” İddiasının Asılsız Olduğunu Belirtti!
İçişleri Bakanlığı “Konut Satışına Hükümet Kösteği” İddiasının Asılsız Olduğunu Belirtti!
Sertoğlu; “Kişisel siyasi beklentilerle yapılan küçük hesaplar seçimde büyük sıkıntı oldu”
Sertoğlu; “Kişisel siyasi beklentilerle yapılan küçük hesaplar seçimde büyük sıkıntı oldu”
Güngördü ile belediye meclis üyelerine mazbataları verildi
Güngördü ile belediye meclis üyelerine mazbataları verildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim