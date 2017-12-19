SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ, ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ KURULU’NDAN ÇEKİLDİ

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’ndan istifa ettiğini açıkladı.

Gardiyanoğlu, kurulun bugüne kadar 1-2 olay dışında hiçbir karar alamadığını savunarak, “Siyasi irade tarafından ahbap çavuş ilişkisiyle yönetilmeye çalışılan kurul hiçbir sağlık kuruluşuna yasaların öngördüğü cezayı veremiyor. Herkesin birbirine gönül bağı, vefa veya koltuk borcu var” iddiasında bulundu.

İlgili yasanın yürürlüğe girmesiyle son 19 yılda bazı sağlık kuruluşlarının sadece bir, bazılarınınsa hiç denetlenmediğini savunan Remzi Gardiyanoğlu, “Sağlığı hukuk düzeni içinde yönetecek, yasalara saygılı anlayış göreve gelene kadar herhangi bir KTSÇHB üyesi bu kurulda görev almayacak” dedi.

Gardiyanoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, KTSÇHB Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği ve 3 yıla yakın görev aldığı Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’ndan istifa nedenlerini kamuoyuyla paylaştı.

“19 YILDA BAZI SAĞLIK KURULUŞLARI SADECE BİR, BAZILARIYSA HİÇ DENETLENMEDİ”

Özel Sağlık Kuruluşları Denetim İç Yasası’nın 1998’den beri yürürlükte olduğunu, yasa gereği tüm sağlık kuruluşlarının en az 6 ayda bir denetlenmesi gerektiğini kaydeden Remzi Gardiyanoğlu, “19 yılda bazı sağlık kuruluşları sadece bir, bazılarıysa hiç denetlenmedi” dedi.

Denetlenen sağlık kuruluşlarıyla ilgili denetleme raporlarının yasa gereği kapalı zarfla değerlendirmeyi yapacak Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’na gönderilmesi gerektiğini belirten Gardiyanoğlu, “Bugüne kadar üyesi olduğumuz kurulun önüne böyle bir rapor gelmedi” ifadelerine yer verdi.

“KURUL BİZİM ÇAĞRIMIZLA SON 2 YILDA 6 KEZ TOPLANDI”

Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun yasa gereği her ay toplanmak zorunda olduğunu kaydeden Remzi Gardiyanoğlu, kurulun KTSÇHB çağrısıyla 2016’da ve 2017’de 3’er kez, son 2 yılda toplamda 6 kez toplandığını söyledi.

Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun görev ve yetkilerinin yasalarla belirlendiğine işaret eden Gardiyanoğlu, “Bugüne kadar 1-2 olay dışında hiçbir karar alamayan kurul siyasi irade tarafından ahbap çavuş ilişkisiyle yönetilmeye çalışılıyor. Hiçbir sağlık kuruluşuna yasaların öngördüğü ceza verilemiyor. Herkesin birbirine gönül bağı, vefa veya koltuk borcu var” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, kurulun toplumda infial yaratan olaylar üzerine ‘iş yapıyormuş’ gibi görünmek için toplandığını, bu toplantılarda kamuoyunu yanıltmak için her şeye kılıf bulunduğunu, başka hiçbir icraata imza atılmadığını iddia etti.

KTSÇHB yönetim kurulu olarak Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun yasal sorumlulukları konusunda kurul başkanını sürekli uyardıklarını da söyleyen Gardiyanoğlu, açıklamasının devamında şunları savundu:

“13 Aralık 2017 tarihli son toplantıda istifa yazımızı sunduk. Kurul başkanı bizlerden 18 Aralık’a kadar süre istedi, ‘almamız gereken kararları almak için kurulu bu tarihe kadar tekrar toplantıya çağıracağım’ dedi ama yine gereğini yapmadı.”

“ÖNEMLİ OLAN KTSÇHB AÇIKLAMALARINI YALANLAMAK DEĞİL, BUNLARA BELGELERLE CEVAP VERMEK”

“Kamu hekimleri halen muayenehane kliniklerinde ve özel hastanelerinde kaçak ve hiçbir yasal mevzuatı yerine getirmeden sağlık hizmeti veriyor” iddiasında da bulunan Gardiyanoğlu, “Hem bunlardan hem de sağlık kuruluşlarının denetlenmemesinden doğabilecek olumsuzluktan siyasi irade sorumludur. Önemli olan KTSÇHB açıklamalarını yalanlamak değil, bizim açıklamalarımıza belgelerle cevap vermektir ” dedi.

Gardiyanoğlu, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nda görev alan ve kendileriyle benzer görüşleri savunan KTTB temsilcisi Dr. Sonuç Büyük’e, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel’e ve Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Dr. Nil Ergün’e teşekkür de etti.