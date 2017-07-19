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19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’ndan Açıklama

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası (Tıp-İş) ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan tüzüğün Bakanlar Kurulu’nda reddedildiğini savunarak, Tıp-İş’in dün başlattığı “acil sevkler dışında sağlık kurullarının yapılmaması” eyleminin asıl sebebinin bu olduğunu öne sürdü.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu'ndan Açıklama
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“TIP-İŞ İLE TABİPLER BİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜZÜK BAKANLAR KURULU’NDA REDDEDİLDİ. TIP-İŞ’İN ASIL EYLEM SEBEBİ BU”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası (Tıp-İş) ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan tüzüğün Bakanlar Kurulu’nda reddedildiğini savunarak, Tıp-İş’in dün başlattığı “acil sevkler dışında sağlık kurullarının yapılmaması” eyleminin asıl sebebinin bu olduğunu öne sürdü.

Tıp-İş’in bugüne kadar tüm eylemlerini sağlık sistemindeki ciddi açılım ve değişimlerin arifesinde yaptığını, sendikanın dün başlattığı eylemle geleneği bozmadığını savunan Gardiyanoğlu, “Tıp-İş güvenilirliğini ve samimiyetini çoktan kaybetti” dedi.

Sendikayı sağlıktaki sistemsizliğin halkta yarattığı bezginlik üzerinden prim yapmakla suçlayan Gardiyanoğlu, “Konu yasal düzenlemeler ve tüzüklere geldiğinde sadece kamu hekimlerinin kazanımları için çalışıyorlar” iddiasında bulundu.

Gardiyanoğlu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

 “Üyelerine, 18 Temmuz'da güzel şeylerin olacağını salık veren Tıp-İş başkanının ve ekibinin, yasadışı işlettikleri kliniklerini ve yine yasadışı çalıştıkları özel hastanelerin bazı bölümlerini kamulaştırmak suretiyle hayal ettikleri ikinci işe devam etme planlarının suya düşmesi, dün başlattıkları eylemin, gizledikleri gerçek nedenidir. Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek reddedilen tüzük fiyaskosu, Tıp-İş'in maskesini iyiden iyiye düşürmüştür. Kamuoyunda halkımızın sağlıktaki sistemsizlik karşısında bezginliği üzerinden prim yapıcı sözler sarf eden, ancak konu yasal düzenlemeler ve tüzüklere geldiğinde ise, sadece kamu hekimlerinin kazanımlarını işleyen bir Tıp-İş, güvenilirliğini ve samimiyetini çoktan kaybetmiştir.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanlarını, artık hayal görmekten vazgeçmeye ve gerçeklerle yüzleşmeye son kez davet ediyoruz.”

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