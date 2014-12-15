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Sennaroğlu,LSD Hastalığı Görülen Bölgeleri Ziyaret Ederek Üreticilerle Biraraya Geldi

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, LSD hastalığının görüldüğü Yenierenköy ve Sipahi köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, üreticileri bilgilendirdi.

Sennaroğlu,LSD Hastalığı Görülen Bölgeleri Ziyaret Ederek Üreticilerle Biraraya Geldi

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, LSD hastalığının görüldüğü Yenierenköy ve Sipahi köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, üreticileri bilgilendirdi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 08:06
Sennaroğlu,LSD Hastalığı Görülen Bölgeleri Ziyaret Ederek Üreticilerle Biraraya Geldi
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 Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, LSD hastalığının görüldüğü Yenierenköy ve Sipahi köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, üreticileri bilgilendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sennaroğlu, Bakanlık Müsteşarı Hasan Kestigül, Özel Kalem Müdürü Volkan Tulga, Veteriner Dairesi Müdürü Ramadan Gökşan, Hayvancılık Dairesi Müdürü Ercan Sınay, Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte dün ilk olarak Yenierenköy Belediye Binası’nda, işletmesinde LSD hastalığı görülen üreticilerle ile bir araya gelerek üreticileri alınan tedbirler ve nasıl tazmin edileceklerine yönelik bilgi verdi.

Sennaroğlu daha sonra Sipahi köyüne geçerek halk ile bir araya geldi LSD hastalığının ülkede görüldüğü günden bu yana alınan tedbirler ve hastalığın yayılmasını önlemek için bundan sonra yapılacakları anlattı.

YEDİ İŞLETMEYE YÖNELİK TEDBİRLER

Sennaroğlu, ziyaretlerde tüm çabalarının hastalığın yayılmasını engellemek ve hayvanları hastalıktan etkilenen üreticilerin tazmin edilmesi olduğunu kaydetti. Sennaroğlu, söz konusu üreticilerin mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Sennaroğlu, işletmesinde hastalık tespit edilen yedi işletmenin tüm hayvanlarının tedbir amaçlı itlaf edileceğini ve bu üreticilere tazminat ödeneceğini söyledi.

Sennaroğlu, Dipkarpaz, Yenierenköy, Büyükkonuk ve Mehmetçik Belediyelerine dağıtılacak ilaçlarla belediyelerin işbirliğiyle tüm bölgenin üç ay boyunca düzenli olarak ilaçlanacağını da ifade etti.

Sennaroğlu, LSD’nin ilk olarak Afrika’da görülen bir hastalık olduğunu sonrasında Mısır, Suriye, İsrail ve Türkiye gibi ülkelere de yayıldığını belirtti. Sennaroğlu, tarım alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan İsrail’de LSD hastalığı ile ilgili uygulanan yöntemlerin bizim ülkemizde de uygulandığını anlattı; geçtiğimiz günlerde adaya gelen AB uzmanlarının da alınan tedbirleri yerinde bulduğunu kaydetti. Sennaroğlu, hastalığın kış aylarında ortaya çıkmış olmasının, sinek popülasyonunun azaldığı bir dönem olması nedeniyle önemli bir avantaj olduğunu belirterek, amaçlarının hastalığın yayılmadan tamamen ülkemizden temizlenmesi olduğunu ifade etti.

“HASTALIK İNSANLARA BULAŞMIYOR”

Bakan Sennaroğlu, söz konusu hastalığın yalnızca büyükbaş hayvanlarda görülen bir hastalık olduğunun da altını çizerek diğer hayvanlara ya da insanları etkilemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

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