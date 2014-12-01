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Sennaroğlu, Yeşilköy Ve Sipahi Köylerinde Rastlanan Lsd Hastalığı Şüphesi İle İlgili Açıklama Yaptı

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, Ziyamet Veteriner Dairesi tarafından 27 Kasım tarihinde Yeşilköy ve Sipahi köylerinde iki sığır sürüsünde “Lumpy Skin Disease (LSD)” (Sığırların Nödüler Ekzanteni Hastalığı) adı verilen hastalık şüphesi tespit edildiğini belirterek, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Sennaroğlu, Yeşilköy Ve Sipahi Köylerinde Rastlanan Lsd Hastalığı Şüphesi İle İlgili Açıklama Yaptı

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, Ziyamet Veteriner Dairesi tarafından 27 Kasım tarihinde Yeşilköy ve Sipahi köylerinde iki sığır sürüsünde “Lumpy Skin Disease (LSD)” (Sığırların Nödüler Ekzanteni Hastalığı) adı verilen hastalık şüphesi tespit edildiğini belirterek, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

01 Aralık 2014 Pazartesi 15:26
Sennaroğlu, Yeşilköy Ve Sipahi Köylerinde Rastlanan Lsd Hastalığı Şüphesi İle İlgili Açıklama Yaptı
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SENNAROĞLU: “SÖZ KONUSU HAYVANLAR İTLAF EDİLDİ. GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI”

 Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, Ziyamet Veteriner Dairesi tarafından 27 Kasım tarihinde Yeşilköy ve Sipahi köylerinde iki sığır sürüsünde “Lumpy Skin Disease (LSD)” (Sığırların Nödüler Ekzanteni Hastalığı) adı verilen hastalık şüphesi tespit edildiğini belirterek, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Sennaroğlu, yaptığı açıklamada, ülkemizde daha önce hiç gözlemlenmemiş olduğunu belirttiği hastalığın kene, pire, sinek gibi kan emici böceklerle bulaşan bir hastalık olduğunu kaydederek hastalığın yayılışını engellemek amacıyla söz konusu hayvanların Bakanlığın bilgisinde itlaf edildiğini ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Konu ile ilgili detaylı bilgi veren Bakan Sennaroğlu, Yeşilköy ve Sipahi köylerinde, iki adet sığır sürüsünde, beş adet sığırda şüphelenilen LSD nedeniyle söz konusu hayvanların itlafı, numunelerin toplanması ve çiftliklerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin Cuma günü gerçekleştirildiğini anlattı. Hastalığın kesin teşhisi için alınan numunelerin Türkiye’deki ilgili veteriner araştırma laboratuvarına gönderileceğini de belirten Sennaroğlu, muhtemel hastalığın yayılışını engellemek amacıyla derhal önlemlerin alındığını söyledi.

ALINAN TEDBİRLER

Sennaroğlu, alınan tedbirler kapsamında, Veteriner Dairesi’nin hastalık odaklarını merkez alarak 3 km yarıçap içine giren işletmelerde bulunan sığır cinsi hayvanların Veteriner Dairesi’nin izni ile sadece mezbahaya nakledilmesi, bunun dışındaki sığır hareketlerinin yasaklanması yönünde uygulama başlattığını belirterek, hayvan hareketlerinin yasaklandığı yerlerin Sipahi, Y.Erenköy, Boltaşlı, Derince, Gelincik ve Yeşilköy’deki sığır işletmeleri olduğunu söyledi.

Sennaroğlu, konu ile ilgili alınan diğer tedbirleri şöyle sıraladı:
“Hastalığın hayvan sağlığı yasası uyarınca “Acil Eradikasyon Önlemlerine Tabi Bildirimi Zorunlu Hayvan Hastalıkları” kapsamına alınması, hastalık semptomu gösteren hayvanların itlafı, imha edilmesi ve üreticilere tazminat ödenmesi, enfekte çifliklerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması, belediyelerle birlikte bölgede ve enfekte çiftlikte etkin sinek mücadelesi, bölgede ve ada genelinde Veteriner Dairesi tarafından hastalıkla ilgili araştırma yapılması, özel veteriner hekimlerin, ilgili kurum ve kuruluşların, çiftçilerin ve vatandaşların hastalık hakkında bilgilendirilmesi”.

 “KOYUN VE KEÇİLER HASTALIKTAN ETKİLENMİYOR”

Ülkemizde daha önce gözlemlenmeyen LSD hastalığı hakkında bilgiler aktaran Bakan Sennaroğlu, söz konusu virüsün, koyun keçi çiçeği virüsü ile çok yakın antijenlik ilişkiye sahip ‘capripox’ olduğunu belirtti.

Sennaroğlu, hastalığın sivrisinek, kene ve sokucu sineklerin mekanik bulaştırması, daha az olarak da direk temas ile patlamış deri lezyonları, tükürük, burun akıntısı, süt ve enfekte hayvan sperması ile bulaştığını belirtti. Hastalığın sadece sığırlar arasında bulaşma gösterdiğini kaydeden Sennaroğlu, koyun ve keçilerin hastalıktan etkilenmediğini vurguladı.

HASTALIK SEMPTOMLARI

Virüsün sığırın vücuduna girmesinin ardından ilk bulguların 6 ile 9 gün içerisinde ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Sennaroğlu, hastalık semptomlarını; yüksek ateş, deride özellikle baş, boyun, bacaklarda yaygın olarak görülen 0.5 – 7 cm çapında nodüller, yüzeysel lenf yumrularında büyüme, ağızda, sindirim kanalında nodül, iştah düşmesi sebebiyle kilo kaybı, göz, burun ya da salya akıntısı, akciğerlerin etkilendiği durumlarda öksürük, süt veriminde geçici veya kalıcı azalma, boğalarda geçici veya kalıcı kısırlık, eklemlerde dışarıya da açılabilen yangılanma ve şişme, yavru atma ve ölüm olarak sıraladı.

ÜRETİCİLERE ÇAĞRI

Bakan Sennaroğlu, hayvan üreticilerine çağrıda bulunarak LSD hastalığı ile ilgili herhangi bir şüphelerinin olması halinde derhal kaza Veteriner Daireleri ile irtibata geçmelerini istedi.

Bu kapsamda bağlantıya geçilebilecek telefon numaraları şöyle:
“Lefkoşa: 2253751, Geçitkale: 37 33 326, Girne: 81 52 110, İskele: 37 12 575, Güzelyurt: 71 42 925, Gazimağusa: 36 65 335, Vadili: 39 77 551, Ziyamet: 38 12 106”

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GıdaTarım Ve Enerji Bakanı Önder SennaroğluZiyamet Veteriner Dairesi Tarafından 27 Kasım Tarihinde Yeşilköy Ve Sipahi Köylerinde Iki Sığır Sürüsünde “Lumpy Skin Disease (LSD)” (Sığırların Nödüler Ekzanteni Hastalığı) Adı Verilen Hastalık şüphe
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