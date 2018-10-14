Sennaroğlu teşekkür etti...

21.EKO GÜN Etkinliği Büyükkonuk Belediyesinin Organize sinde Muhteşem Bir Kalabalığın Katılımı ile Gerçekleştirildi.

Eko Gün Etkinliği Dolayısı İle Bir Açıklama Yapan Belediye Başkanımız Ahmet Sennaroğlu, "Eko Gün Etkinliğine Katılımlarıyla Destek Veren 3.Cumhurbaşkanı Sn.Derviş Eroğlu'na, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sn.Fikri Ataoğlu'na,KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Sn.Zorlu Töre'ye, Ana Muhalefette Bulunan UBP Genel Başkanı Sn.Hüseyin Özgürgün'e, YDP Genel Başkanı Sn.Erhan Arıklı'ya, KTBK-GKK Komutanlarına, Milletvekillerine, Belediye Başkanlarına, Sivil Toplum Örgütlerine ve EKO GÜN Etkinliğine Katılarak Kıbrıs Kültürünün Yaşatılmasına Destek Veren Herkese Teşekkür Ederken, Etkinliğimizde Olamayan Toplum Lideri ve Cumhurbaşkanı Sn.Mustafa Akıncı'ya, KKTC Başbakanı Sn.Tufan Erhürman'a, Hükümet Ortağı Sn.Kudret Özersay ve Sn.Cemal Özyiğit'e Sevgi ve Selamlarımı İletirken, Büyükkonuk ve Belde İnsanının her Zaman Gerek Kişisel Gerekse de Siyasi Açıdan Kapılarının Açık Olduğunu ve Hiç bir Zaman Misafirperverliğimizden Ödün vermeyecegimizi Dile Getirerek Obinlerce Kişinin Yapmış olduğu Güçlü Katılıma Sonsuz Teşekkür Etti.