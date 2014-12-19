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Sennaroğlu Tak’ı Kutladı

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ı kutladı.

Sennaroğlu Tak’ı Kutladı

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ı kutladı.

19 Aralık 2014 Cuma 15:13
Sennaroğlu Tak’ı Kutladı
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 Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ı kutladı.

Sennaroğlu, TAK Müdürü  Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

“21 Aralık 1973’te Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla ilk bültenini yayınladığı günden bu yana üstlendiği misyonu başarıyla yerine getirmiş olan Türk Ajansı Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk halkı ve basınına verdiği önemli hizmetleri aynı şevkle sürdürdüğünü görmekten mutluluk duymaktayım.

TAK’ın ülkemiz basın ve yayın kuruluşları ile haber alma özgürlüğüne koyduğu katkının bilinciyle şahsınızda kuruma hizmet vermiş ve vermekte olan tüm çalışanları kutlar, 41. kuruluş yıldönümünüzün hayırlı olmasını dilerim.”

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