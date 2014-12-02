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Sennaroğlu, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’ni Kabul Etti

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, mevcut bütçe olanaklarının daha rantabl bir şekilde kullanılması için kaynakların üretime yönlendirilmesinin önemine işaret ederek, bakanlık çatısı altında böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

Sennaroğlu, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’ni Kabul Etti

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, mevcut bütçe olanaklarının daha rantabl bir şekilde kullanılması için kaynakların üretime yönlendirilmesinin önemine işaret ederek, bakanlık çatısı altında böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

02 Aralık 2014 Salı 13:11
Sennaroğlu, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’ni Kabul Etti
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SENNAROĞLU: “BÜTÇE OLANAKLARI ÜRETİME YÖNLENDİRİLMELİ”

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, mevcut bütçe olanaklarının daha rantabl bir şekilde kullanılması için kaynakların üretime yönlendirilmesinin önemine işaret ederek, bakanlık çatısı altında böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

Sennaroğlu, bir süre önce genel kurulunu gerçekleştirerek, yeni yönetimini oluşturan Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Önder Sennaroğlu, kabulde yaptığı konuşmada yeni yönetimi kutlayarak, heyecanlarını kaybetmeden sektör için çalışmalarını sürdürme temennisinde bulundu.

Sennaroğlu, yeni yönetim kurulunun heyecanını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu yılın arıcılar ve tüm tarım sektörü için bereketli bir yıl olmasını diledi.

Önder Sennaroğlu, tarım sektöründe yaşanan sıkıntıların ana nedenlerinden biri olan kuraklığın tüm sektörler gibi arıcıları da etkilediğini belirtti.

Arıcılar, patatesçiler, seracılar gibi tüm sektörlerin Doğrudan Gelir Desteği kapsamına alınması gerektiğinin kişisel kanaati olduğunu belirten Sennaroğlu, bunun için tarım sektörünün yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sennaroğlu, bu yöndeki çalışmaların ancak uygun ortamın yakalanmasıyla sağlanabileceğini kaydederek, üst üste yaşanan kuraklıklar nedeniyle şu ana kadar bunun mümkün olmadığını belirtti.

Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Sennaroğlu, mevcut bütçe olanaklarının daha rantabl bir şekilde kullanılması için kaynakların üretime yönlendirilmesinin önemine işaret ederek, bakanlık çatısı altında böyle bir çalışma başlattıklarını da ifade etti.

BAKANLIKTAN TEKNİK DESTEK TALEBİ

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu da, yeni yönetim olarak Sennaroğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirerek, sorunlarını paylaşmak istediklerini söyledi ve bakanlıktan beklentilerini dile getirdi.

Kasapoğlu, 250 civarında üreticinin 17 bin koloniyle yılda 350–400 ton bal ürettiğini kaydederek, arıcılığın ülkemizde hobi olmaktan çıkıp, bir sektör haline geldiğini belirtti.

Ülkede yaşanan kuraklığın arıcıları da etkilediğini belirten Kasapoğlu, sektörün Doğrudan Gelir Desteği kapsamında desteklenmesi için çalışma yapılması talebinde bulundu.

Kasapoğlu, arı üreticilerinin ihtiyacı olan sterilizasyon ünitesi ve mum tedariki gibi konularda hangi desteklerin sağlanabileceğiyle ilgili çalışma yapmak istediklerini de dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Enerji BakanlığıÖnder SennaroğluKuzey Kıbrıs Arıcılar BiriliğiKıbrıs Manşet
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