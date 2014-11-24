Sennaroğlu: “Elektrikte Enterkonnekte Olmak Hem Bizim İçin Hem Güney Kıbrıs İçin Bir Avantajdır”

“ELEKTRİK ŞEBEKESİNİN TÜRKİYE VE GÜNEY KIBRIS İLE BAĞLANTILI OLMASI KKTC’NİN YARARINA OLUR”

“TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA DÖŞENECEK KABLO KIB-TEK MALI OLABİLİR. ÇEŞİTLİ ALTERNATİFLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

DARGIN: “İLETİM ÖZELİN OLAMAZ”

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, KKTC’deki elektrik şebekesinin, Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki elektrik şebekeleri ile birbirine bağlı olması durumunda tüketicinin daha ucuza elektrik alacağını belirtti.

Sennaroğlu, elektrikte enterkonnekte sisteme geçilmesiyle, Avrupa’dan herhangi bir yerden en ucuz elektriğin satın alınabileceği, ülkede yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji fazlasının satılabileceğini de vurguladı.

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin enterkonnekte sistem (ülkedeki elektrik şebekesinin Türkiye ve Güney Kıbrıs ile birbirine bağlı olması) yönünde olumlu düşüncesi bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’den elektrik getirilmesi konusunda değerlendirmeler yapılmakta olduğunu kaydeden Sennaroğlu, bir seçeneğin KKTC ile Türkiye arasında kablonun döşenmesine karşılık satın alım garantisi verilmesi olduğunu, ancak bunun ülke için doğru bir seçenek olmadığını düşündüklerini ifade etti. Sennaroğlu, “Satın alım garantisi ülkeyi uzunca bir süre bağımlı kılacaktır. Bunun çok doğru olacağını düşünmüyoruz. Kablo, Kıb-Tek malı olabilir. Çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Satın alım garantili bir modelin, satın alınacak elektriğin sabit bir ücrete bağlanması tehlikesini getireceğini, bunu istemediklerini ifade eden Bakan Sennaroğlu, olumsuz bir durum yaşanmaması için Kıb-Tek ve hükümet olarak hassas davrandıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs ile enterkonnekte olmanın sadece Güney Kıbrıs’tan elektrik alınacağı anlamına gelmediğini, Güney Kıbrıs’a elektrik de verilebileceğini kaydederek, dolayısıyla bunun sadece Güney Kıbrıs’tan elektrik alınacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini ifade eden Sennaroğlu, “Bakanlık ve hükümet olarak öyle bir gelişmeye olumsuz bakmıyoruz. Enterkonnekte olmak hem bizim için hem Güney Kıbrıs için bir avantajdır” dedi.

“BÜYÜK AVANTAJLARI VAR”

Enterkonnekte olmanın büyük avantajları bulunduğunu belirten Sennaroğlu, böyle bir durumda ülkedeki elektrik üretim santrallerinde yaşanacak bir arızayı tüketicinin hissetmeyeceğini, yenilenebilir enerji alanında şebekeye aktarılan elektriğe getirilen sınırlamanın kaldırılmasına olanak sağlayacağını, tüketicilerin bugünkü fiyattan çok daha düşük fiyata elektrik alabileceğinin altını çizdi.

“GÜNEY KIBRIS İLE GÖRÜŞME YAPILDI”

Kıb-Tek yetkilileri ile Güney Kıbrıs’taki elektrik idaresi arasında bir görüşme yapıldığını, ancak henüz bir sonuç elde edilmediğini ifade eden Bakan Sennaroğlu, konunun siyasi yönü de bulunduğunu, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin böyle bir işe olumlu bakıp bakmayacağının önemli olduğunu kaydetti.

“KIB-TEK VE AKSA KALACAK”

Enterkonnekte sisteme geçilmesiyle Kıb-Tek’e veya AKSA’ya ihtiyaç duyulmayacağı yönündeki endişelerin de yersiz olduğunu belirten Sennaroğlu, bu santrallerin yedek olarak zaten kalması gerektiğini vurguladı.

Sennaroğlu, hükümetin Kıb-Tek’le ilgili politikasını ise, “Hükümet olarak politikamız, Kıb-Tek’in sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, arz güvenliğinin sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesidir” ifadeleriyle dile getirdi.

DARGIN

Kıb-Tek Araştırma Geliştirme Şube Amiri Ahmet Dargın da konuyla ilgili olarak TAK muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC’deki elektrik şebekesinin Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki şebekelere bağlanmasının (enterkonnekte olmasının) hem elektrik birim fiyatının daha ucuz olması hem de konut ve işyerlerinde yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik fazlasının şebekeye verilmesindeki kısıtlamaların ortadan kaldırılmasına imkan tanıyacağını kaydetti.

Güney Kıbrıs’taki elektrik idaresi ile bu konunun görüşüldüğünü, ancak bunun gerçekleşmesi için siyasilerin yapması gerekenler bulunduğunu ifade eden Dargın, elektrik şebekesinin Türkiye’deki şebekeye de bağlanması halinde bunun, en çok yenilenebilir enerji üretimi konusunda yararlı olacağını, üretilen ihtiyaç fazlasının Türkiye’ye dahi satılabileceğini söyledi.

Şebekelerin birbiri ile bağlantılı olmasının elektrik birim ücretinin ucuzlamasına yardımcı olacağını da anlatarak, buna örnek olarak Gürcistan’ı gösteren Dargın, ilkbaharda Gürcistan’da karın erimesiyle hidrolik santrallerde üretimin en üst seviyeye çıktığını ve üretilen elektriğin çok ucuza satışa çıkarıldığını, söz konusu elektriğin sadece taşıma ücreti ödenerek satın alınabileceğini gösterdi.

“KKTC İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ HATTIN MÜLKİYETİNİN KKTC’YE AİT OLMASI GEREKİR”

KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında enterkonnekte sisteme geçilmesiyle Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’dan elektrik enerjisi satın alabileceğini de vurgulayan Dargın, Türkiye ile KKTC arasında elektrik kablosu çekilmesi konusunda ön çalışma yapıldığını, ancak bu çalışmanın daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa’da herhangi bir yerde ucuza satışa çıkılan elektriğin Kıb-Tek tarafından satın alınabilmesi için Türkiye ile KKTC arasında çekilecek elektrik kablosunun mülkiyetinin Kıb-Tek’e ait olması gerektiğinin altını çizen Dargın, “İletim özelin olamaz” dedi.