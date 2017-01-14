SENNAROĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Tarım eski Bakanı ve İskele Bağımsız Milletvekili Önder Sennaroğlu'nun babası hayatını kaybetti. Büyukkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'nun da dedesi olan Ahmet Sennaroğlu bugün sabahleyin hayatını kaybetti. Bölgenin en sevilen insanlarından olan Ahmet Sennaroğlu'nun ölümü başta İskele bölgesi olmak üzere tüm ülkede derin üzüntüye sebep oldu.Merhumun cenazesi yarın (Pazar günü) öğle namazını müteakip Büyükkonuk mezarlığında defnedilecektir.Ziya Emir Group ve Kıbrıs Manşet ailesi olarak başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.