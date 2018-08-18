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Senin: “Sosyal devlet ayrım yapmaz”

Senin: “Sosyal devlet ayrım yapmaz”

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:56
Senin: “Sosyal devlet ayrım yapmaz”

Senin: “Sosyal Devlet Ayrım Yapmaz”

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Halkın Partisi Genel Sekteteri Yenal Senin Sosyal medya hesabı üzerinden dün alınan Bakanlar Kurulu kararları hakkında paylaşımda bulundu. Dün açıklanan kararlar hakkında Sosyal medyada bir gündem yaratıldı. Alınan kararların eşit ve doğru kararlar olmadığını belirten vatandaşların yanı sıra devlet memurlarınca da bu kararlara tepki gösterildi. Halkın Partisi Genel Sekreteri ise sosyal medyadan “Vatandaş ve vatandaş olmayan diye ayrım yapmaz” sözleri ile alınan kararların eşit ve adil olduğuna işaret ederek sosyal devletin kişiler arasında ayrım yapmadığını ifade etti. Yapılan paylaşıma yorum yapan vatandaşlar tepkilerini yorumlara yansıttılar. İşte Halkın Partisi Genel Sekreteri  tepkilere neden olan o paylaşımı;

 Yenal Senin’in Paylaşımı

“Bakanlar Kurulu içinde olduğumuz ekonomik kriz ortamında bir takım tedbirler alıyor. Tabiki bu tedbirlere herkes olumlu bakamaz.Bu kararlar alinırken amacın ne olduğu önemli.Yıllarca "herkesten fedakarlik istenirse en tepeden başlaycan" lafı uzun yıllar sonra uygulanmış ve bir farkındalik yaratılmiştır.Krizi fırsata çevirmeye çalışan fırsatçılara karşı hükumet hemen denetim hamlesini ortaya koymuştur. Ekonomiye müdahale için önce 23 maddelik bir çalışma ortaya çıkmıştir.Bugün ise dövize yönelik bir takım açılımlar yapılmiştir. Ortada bir emek ve gaye olması, yönetimin parmağı arkasına saklanmaması olumlu gelişmedir. Şimdi bazı arkadaşlar kiracilar vatandaş değil ama ev sahipleri vatandaştır diye yorum yazmakta. Haklı olabilirler, ancak sosyal devlet denilen kavram vatandaş ve vatandaş olmayan diye bir ayrım yapmaz. Önce savunduğumuz değerler üzerinden nasil tutarlı hareket edebiliriz buna dikkat etmeliyiz. Yoksa ancak klavye kahramanı oluruz.Şunu da not etmekte fayda var; bu kalıcı değil 6 aylık bir uygulamadır ve yapılması kanaatimce çok dogrudur. Ayrıca ek mesailer üzerinden yapılan tartışmada bazı detayların gözden kaçtığına inanıyorum.Bu uygulama aralik 2018 e kadar olan bir uygulamadır ve evet kendi ayaklarımız üzerinde duralım istiyorsak bunun sefasını çekmek kadar cefasıda çekilmelidir”

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Son Güncelleme: 18.08.2018 12:06
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