Senin: “HP 14 farklı yerde ipi göğüslemeye hazır”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. “Halkın Partisi 14 farklı yerde ipi göğüslemeye hazır” diyen Senin, ülkede yerelden genele bir değişim sürecinin ilerleyen dönemlerde ülke tarihine damga vuracağını inandığını söyledi.

Yazılı açıklamasında, yerel meclislerin önemli görevleri olduğunu belirten Senin, Halkın Partisi’nin bu bağlamda planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerini paylaştı.

Planlılığın anayasal bir zorunluluk olduğunu ifade eden Senin, “Bu temelde devam ederek belediye çalışma plan ve programlarını titizlikle inceleyip halkın menfaatine olacak şekilde yönlendireceğiz” dedi.



Senin şöyle devam etti: “Etkin bütçe denetimi, mali tabloların halkımızla düzenli paylaşılması, ihale süreçlerinde kamu menfaatinin gözetilmesi, gereksiz ve partizanca istihdamların önüne geçilmesi partimizin önemsediği konulardır ve tüm adaylarımız seçilmeleri halinde bu yaklaşımların etkin kılınmasının takipçisi olacaktır.Yeni idari yapılanma çalışmaları çerçevesinde tüzük ve yönetmelikler ile Belediyelerin kurumsallaşmasına katkıda bulunacak, toplu iş sözleşmesi süreçlerinin tamamının şeffaflığını sağlayacağız. İmar Planına uygunluk ve sürdürülebilir çevre prensiplerinin aktif savunucusu olacak, belde insanının istek ve önerilerinin hem belediyede hem de diğer kurumlarda savunucusu olacağız.”Festivalleri, hem bölge tanıtımına hem de ülke insanına yarar sağlayan organizasyonlar olarak niteleyen Senin, bu tip aktivitelerin organize edilmesinde aktif görev alacak belediye meclis üyelerinin Halkın Partisi listelerinde yer aldığını ve halkın buna destek olacağına inandığını söyledi.