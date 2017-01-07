‘Seni Unutmayız’



Başarılı çalışmalarıyla tanınan ve yüzlerce öğrenci yetiştiren Lefkoşa’nın tanınmış müzik öğretmenlerinden Gülsen Hoca, amansız hastalığa karşı yürüttüğü mücadeleyi kaybederek 66 yaşında veda etti.Yakın Doğu Koleji’nde müzik öğretmenliği yapan Hoca, çevresinde sevilen bir insandı. Ölüm haberinin duyulmasından sonra sosyal medyada mesaj yayınlayan öğrencileri ‘Seni unutmayız hocam” dedi.Evli ve iki evlat sahibi olan Hoca’nın zamansız vedası, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.Hoca’nın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.Diyalog