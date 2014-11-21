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“Seni Seviyorum Adamım” Filminin Kıbrıs Galası Yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi ve Merit Otel sponsorluğunda çekimlerinin büyük bir bölümü KKTC’de gerçekleştirilen, Gizem Karaca ve Barış Kılıç’ın başrollerini paylaştığı “Seni Seviyorum Adamım” filminin Kıbrıs galası Merit Cyristal Cove Hotel’de yapıldı.

“Seni Seviyorum Adamım” Filminin Kıbrıs Galası Yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi ve Merit Otel sponsorluğunda çekimlerinin büyük bir bölümü KKTC’de gerçekleştirilen, Gizem Karaca ve Barış Kılıç’ın başrollerini paylaştığı “Seni Seviyorum Adamım” filminin Kıbrıs galası Merit Cyristal Cove Hotel’de yapıldı.

21 Kasım 2014 Cuma 15:34
“Seni Seviyorum Adamım” Filminin Kıbrıs Galası Yapıldı
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Girne Amerikan Üniversitesi ve Merit Otel sponsorluğunda çekimlerinin büyük bir bölümü KKTC’de gerçekleştirilen, Gizem Karaca ve Barış Kılıç’ın başrollerini paylaştığı “Seni Seviyorum Adamım” filminin Kıbrıs galası Merit Cyristal Cove Hotel’de yapıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı sanatçı ve aynı zamanda filmin müziğini de seslendiren Fikri Karayel’in müzik dinletisi eşliğinde kokteyl ile başlayan galaya, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ve bazı milletvekilleri, Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ve eşi Sevim Erdal, GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi ile GAÜ akademik ve idari kadrosu, Kıbrıs iş dünyası yetkilileri ile sanat severler katıldı.

Film gösterimi öncesi, açılış konuşması gerçekleştiren GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, GAÜ olarak filmin çekim sürecinde çok heyecan duyduklarını belirterek, Kıbrıs adasının yalnızca kumar ülkesi olmadığını, doğal güzelliklerini ve tarihi yönlerini ön plana çıkarttıklarını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bunun yanında GAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin de bu süreçten en iyi şekilde faydalandığını dile getiren Vehbi, “Seni Seviyorum Adamım” filminin çekim sürecinin iyi bir şekilde tamamlandığını ve filmin gişe rekoru kırmasını temenni ettiğini vurguladı.

TURHAN

Merit Cyristal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan da, Seni Seviyorum Adamım filminin galasına ev sahipliği yapmaktan ve Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini ön plana çıkaran bu filmin sponsor firması olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

VTR Production sahibi ve filmin yapımcısı Galip Gültekin ise, bir Kıbrıslı Türk olarak kendi vatanında bu şekilde bir proje gerçekleştirmenin kendisini duygulandırdığını belirtti. Gültekin, 3 yıl önce Girne Amerikan Üniversitesi ile bu proje hakkında görüştüklerini ve kendilerine her konuda destek sunacaklarını belirttiklerini söyleyerek, bugün destekler sayesinde çok güzel bir eser ortaya koyduklarını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş’ın Kültür ve Sanat Danışmanı Süleyman Akosman da, proje ilk karşısına geldiği zaman heyecanlandığını, güzel bir eser çıkacağına ilk günden itibaren inandığını söyledi. KKTC’nin tanıtımı açısından çok güzel bir eserin ortaya koyulduğunu belirten Akosman, gişede de beklenenin üzerinde sonuçlar gelmesini temenni etti.

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