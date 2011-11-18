Seneye faiz tek hane

Senar Akkuş, gösterge bileşik faizi 2012 ortalamasının çift hanenin altında kalacağını ve sepetin 2 TL'ye yaklaşacağını söyledi

İş Bankası Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş, önümüzdeki yıl oluşacak faiz oranlarıyla ilgili iyimser tahminlerde bulundu. Akkuş, gösterge tahvili bileşik faizinde 2012 yılı ortalamasının çift haneli rakamlar seviyesinde oluşması olasılığını düşük gördüklerini söyledi. Akkuş, döviz sepetinin ise ortalamada 2 TL'ye yaklaşmasını beklediğini belirtti. Hazine'nin 2012 için yüzde 83.5 seviyesindeki borç çevirme hedefinin sektörün mevcut bilanço dengeleri de dikkate alınınca gerçekleştirilebilir olduğunu belirten Akkuş, "İç borç stoğunun kompozisyonu da çok önemli. Yurtdışı yerleşiklerin payı 2011'de artarak yüzde 17'ye kadar çıktı. Son aylarda gerileme var ama OVP'de 2012 için öngörülen seviyelerin gerçekleştirilir olduğuna dair izlenimin piyasada yaygınlaşmasıyla, yurtdışı yerleşiklerin de tahviller konusundaki iştahı artacaktır" dedi.

ILIMLI BÜYÜME

Sektörde 2011 Eylül sonu itibariyle yüzde 23.7 seviyesinde olan menkul kıymetlerin aktifler içerisindeki payının 2012'de yüzde 20'ye doğru yaklaşmasını beklediğini belirten Akkuş, yüzde 55 düzeylerindeki kredilerin aktifler içindeki payının ise 2012'de daha ılımlı bir kredi büyümesi beklemekle birlikte yüzde 58-59 seviyelerine ulaşabileceğini söyledi.

SEPET BAZINDA DÜŞÜŞ

Akkuş ayrıca bono faizlerinin belirlenmesinde para piyasasında oluşan gecelik faizlerin birinci derecede etkili olduğunu da vurgulayarak, şunları aktardı: "Yaptığımız hesaplara göre son PPK kararları nedeniyle, TCMB repo ihalesinden alınan da dahil, kısa vadeli borçlanma faizleri 2 puan arttı. Bunun yanı sıra 2012'de ortalama TL kuru sepet bazında 2.12 TL seviyelerinden 2 TL'ye doğru yaklaşacak."