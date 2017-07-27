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27 Temmuz 2017 Perşembe 12:45

Sendikalardan Küba’ya Destek

26 Temmuz Küba Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi bazı Kıbrıs Türk ve Rum sendikaları, dün Küba’nın Lefkoşa Büyükelçisi’ni ziyaret ederek dayanışma mesajı sundu.

Sendikalardan Küba'ya Destek
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DSF ÜYESİ SENDİKALAR KÜBA HALKIYLA DAYANIŞMA GÜNÜ NEDENİYLE KÜBA BÜYÜKELÇİSİ’NE MESAJ SUNDU

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 (.): 26 Temmuz Küba Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi bazı Kıbrıs Türk ve Rum sendikaları, dün Küba’nın Lefkoşa Büyükelçisi’ni ziyaret ederek dayanışma mesajı sundu.

DSF’nin, 26 Temmuz gününü ABD ve müttefiklerinin on yıllardır dayattıkları ekonomik ambargoya karşı bütün dünyada emekçilerin Küba halkıyla dayanışmalarını ifade etme günü olarak ilan etme çağrısına yanıt veren DSF üyesi sendikalar (PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN) Kıbrıs’ın emekçilerinin Küba işçi sınıfıyla ve halkıyla sınıfsal dayanışmasını dile getirdiler.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan tarafından sendikalar adına yapılan açıklamaya göre, mesajda ambargo ve emperyalist tahriklerin yol açtığı tüm zorluklara rağmen, Küba halkının adalet, barış ve sosyalizm ilkelerini temel alan bir toplumu inşa ederek mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Uluslararası toplumun ve BM Genel Kurulu’nun güçlü kınamasına rağmen, ABD hükümetlerinin on yıllardır Küba’ya dayattıkları ekonomik ambargonun ülke ekonomisinde ve yaşam düzeyinde ciddi olumsuz etkilere ve ilaç sektörü gibi hassas alanlarda ciddi eksikliklerin yaşanmasına yol açtığı vurgulandı.

Mesajda, “Küba’yla dayanışma içerisinde olan dünyanın dört bir yanındaki emekçilerle ve bütün güçlerle sesimizi birleştiriyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden insanlık dışı ekonomik ambargoya derhal son verilmesini, Guantanamo’nun şartsız iadesini ve Küba devletinin egemenliğine saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Sosyalist devrimin düşüncelerini hedef alarak Küba’nın içişlerine çeşitli bahanelerle müdahale etme teşebbüslerini kınıyoruz. Küba halkı yabancı müdahaleler olmaksızın kendi geleceğini belirleme ve karar verme hakkına sahiptir” denildi.

Sendikaların dayanışma mesajında, Küba’nın mücadelesinin kendi mücadelelerini veren halklar için aydınlık örnek olmaya devam ettiği; Küba ve devrim liderleri Fidel, Che ve diğer devrimcilerin de ilham ve cesaret vermeyi sürdürdüğü kaydedildi.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

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