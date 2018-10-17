banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98237
ALTIN
224.852
DOLAR
5.7014
STERLİN
7.4787
EURO
6.5739
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
43 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
3 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
3 yıl hapis cezasına mahkum...
Soygunla ilgili 2 tutuklu
Soygunla ilgili 2 tutuklu
banner282
Flaş Haber
Öz kızına tecavüz etti
Kapat

Sendikalardan “barış Ve Yeniden Birleşme Buluşması”

CUMARTESİ ARA BÖLGEDEKİ CHATEAU STATUS RESTORAN’DA DÜZENLENECEK ETKİNLİKTE MÜZAKERE SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI VE OLUMLU SONUÇLANMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİLMESİ İSTENECEK 

Sendikalardan “barış Ve Yeniden Birleşme Buluşması”

CUMARTESİ ARA BÖLGEDEKİ CHATEAU STATUS RESTORAN’DA DÜZENLENECEK ETKİNLİKTE MÜZAKERE SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI VE OLUMLU SONUÇLANMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİLMESİ İSTENECEK 

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:29
Sendikalardan “barış Ve Yeniden Birleşme Buluşması”
CUMARTESİ ARA BÖLGEDEKİ CHATEAU STATUS RESTORAN’DA DÜZENLENECEK ETKİNLİKTE MÜZAKERE SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI VE OLUMLU SONUÇLANMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİLMESİ İSTENECEK 
Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Kıbrıs’ta müzakere sürecinin yeniden başlatılmasını ve başarıya ulaştırılmasını isteyen iki kesimden sendikalar, cumartesi günü ara bölgede “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” adıyla ortak etkinlik düzenliyor.
Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN tarafından organize edilen ve toplumun her kesiminin temsil edileceği belirtilen “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” saat 09.00’da Ledra Palas yanındaki Chateau Status Restoran’da yer alacak.
Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi örgütler adına yaptığı yazılı açıklamada ortak, barışçıl eylemlerini sürdüren örgütlerin bu buluşmada Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlatılması, olumlu sonuçlanması için çaba gösterilmesi ve başarıya ulaştırılması konusunda, tüm Kıbrıslıların ortak taleplerinin dile getirileceğini kaydetti. 
Felek açıklamasında, “Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünü destekleyen, sendikalar, siyasi partiler, kitlesel sosyal örgüt ve kuruluşları, odaları, birlikleri ve Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, Ermeni, Maronit ve Latin bütün Kıbrıslılar bu buluşmaya davet edilmiştir” ifadelerini kullandı.
VASİLİU, HRİSTOFYAS VE TALAT DA DAVETLİ
“Barış ve Yeniden Birleşme Buluşmasına ayrıca eski Kıbrıslı Rum toplum liderlerinden Yorgo Vasiliu, Dimitris Hristofyas ve eski Kıbrıslı Türk toplum liderlerinden Mehmet Ali Talat’ın da davet edildiğini” bildiren Felek, örgütlerin ortak vatanın geleceği için müzakere sürecinin yeniden başlatılması ve başarıya ulaşması gerektiğine inandığını ifade etti.
KATILIM ÇAĞRISI
Dev-İş Başkanı Hasan Felek, bu temel ilkeler üzerinde BM Genel Sekreteri Guterres’in ortaya koyduğu çerçevede çözüm ve yeniden birleşme çabasını desteklemek ve ortak eylem geliştirmeyi arzulayan bütün siyasal partileri, sendikaları ve barış yanlısı örgütleri cumartesi günkü buluşmaya katılmaya davet etti.
(TUĞ/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Din Gör-sen’de Başkan Yeniden Süleyman Çakır
Din Gör-sen’de Başkan Yeniden Süleyman Çakır
Gkk Envanterinden Çıkarılan Araç Ve Malzemeler 25 Ekim Çarşamba Günü Satışa Çıkarılacak
Gkk Envanterinden Çıkarılan Araç Ve Malzemeler 25 Ekim Çarşamba Günü Satışa Çıkarılacak
Özersay: “derdimiz Suların Isınması Değil Soğumasıdır”
Özersay: “derdimiz Suların Isınması Değil Soğumasıdır”
Cumhurbaşkanı Akıncı, Abd'nin Lefkoşa Büyükelçisi Doherty’le Görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Abd'nin Lefkoşa Büyükelçisi Doherty’le Görüştü
“medyada Etik” Konferansı Cuma Günü Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde…
“medyada Etik” Konferansı Cuma Günü Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde…
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
Sol Hareket’ten Açıklama…
Sol Hareket’ten Açıklama…
Tdbb’den “dünyada Ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik” Kitabı
Tdbb’den “dünyada Ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik” Kitabı
Özersay Ankara’da… Özersay: “daha İstikrarlı Bir Geleceğe Daha Güvenle Bakmak İstiyoruz”
Özersay Ankara’da… Özersay: “daha İstikrarlı Bir Geleceğe Daha Güvenle Bakmak İstiyoruz”
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sezonu Açıyor
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sezonu Açıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim