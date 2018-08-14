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Sendikalardan ekonomik krizden çıkış noktası aramak için toplantı çağrısı

Sendikalardan ekonomik krizden çıkış noktası aramak için toplantı çağrısı

14 Ağustos 2018 Salı 14:05
Sendikalardan ekonomik krizden çıkış noktası aramak için toplantı çağrısı

CUMA GÜNÜ DOME OTEL’DE YAPILACAK TOPLANTIYA, ÖRGÜTLER, PARTİLER VE AKADEMİSYENLER DAVET EDİLDİ
 

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURACAĞI EKONOMİK VE SİYASİ SİSTEMİN KURULMASI ESASTIR”

Sendikal Platform’da yer alan 23 sendika, tüm örgütleri, siyasi partileri ve ekonomi-politika alanında deneyimli akademisyenleri, ekonomik krizden ortak çıkış noktası aramak üzere Cuma günü toplantıya çağırdı.
Sendikalar adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, toplumsal sorumluluk gereği düzenleyecekleri toplantının, Dome Otel’de saat 10.00’da başlayacağını duyurdu.
Türkiye’de devam eden ekonomik çöküntünün Kuzey Kıbrıs’ı da çok kötü şekilde etkilediğine dikkat çeken Elcil, Türkiye’ye bağımlı sistemin her yönüyle ele alınarak, irdelenmesi ve toplumsal paydaşların ortak hareket etmesinin zorunlu hale geldiğini kaydetti.
“Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duracağı ekonomik ve siyasi sistemin kurulması esastır” diyen Elcil, dayatmaların, ekonomik paketlere dayalı sistemin, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesinin gasp edilmesine neden olduğunu belirtti.
Sendikalar adına açıklama yapan Elcil, “Ülke kaynaklarının, toplumun refahına yönelik olarak kullanılması, ekonomi yönetiminin Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine dayalı olması ve uluslararası hukuk içine girilmesi için toplumsal mücadele verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Sendikal Platform’da yer alan sendikalar şöyle açıklandı:
“KTÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, TIP-İŞ, DEV-İŞ, EMEK-İŞ, M/SA TÜRK GENEL İŞ, PETROL-İŞ, TÜRK-SEN, EL-SEN, HAVA-SEN, TEL-SEN, LİMAN-SEN, GIDA-SEN, TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI, AS-SEN, HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ SENDİKASI”
 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 18:14
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