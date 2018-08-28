Sendikalar, Taleplerini Başbakana Sundu: “Ek Mesailerle İlgili Düzenlemeyi Geri Alın”

BAKANLAR KURULU’NUN BUGÜNKÜ TOPLANTIDA GERİ ADIM ATMAMASI DURUMUNDA, YARINDAN İTİBAREN EK MESAİ YAPILMAYACAK

SENDİKALAR, KONUYU YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ’NE DE TAŞIYACAK

BENGİHAN: “5 ÖRGÜT OLARAK NETİZ. YASALARA AYKIRI YASA GÜCÜNDE KARARNAMEYİ KABUL ETMİYORUZ”

Kamuda örgütlü 5 sendika, Bakanlar Kurulu’nun Kurban Bayramı öncesinde açıkladığı “ekonomik tedbir” paketinde yer alan ek mesailerle ilgili yeni düzenlemeyi geri almasını talep etti.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantıda geri adım atmaması durumunda Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTMAS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) örgütlü bulundukları kurumlarda yarından itibaren ek mesai yapmayacak.

Sendikalar, konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne de taşıyacak.

Kamuda örgütlü 5 sendikanın başkan ve yetkilileri bugün hükümetin ek mesailerle ilgili yeni düzenlemeyi Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

“BAŞBAKAN BUGÜN BAKANLAR KURULU’NA İLETECEĞİNİ SÖYLEDİ”

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, bir saat süren görüşme sonrasında sendikalar adına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun söz konusunu kararları açıkladığı 17 Ağustos’un ertesinde Başbakanlık’ta bir toplantı yaptıklarını anımsattı. Bengihan, “Yasa gücünde kararnamedeki uygulama yasalara aykırı. Hiçbir kamu çalışan barem skalasında gösterilen maaşın altında çalıştırılamaz. Bunu, cumartesi günkü toplantıda vurguladığımız gibi bugün de vurguladık” dedi.

Yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesi taleplerini Başbakana aktardıklarını söyleyen Bengihan, “Sayın Başbakan bunu bugün Bakanlar Kurulu’na ileteceğini söyledi” şeklinde konuştu.

“YARIN EK MESAİ YAPMAMA EYLEMİNE BAŞLAYACAĞIZ”

“5 örgüt olarak netiz. Yasalara aykırı yasa gücünde kararnameyi kabul etmiyoruz” diyen Güven Bengihan, “Karar bugün geri alınmazsa yarın ek mesai yapmama eylemine başlayacağız. Ayrıca yarın Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurmak için girişim yapacağız” dedi.

Özellikle sağlık alanında halkın mağdur olmaması için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını aktaran Bengihan, yoğun bakım ve acil servislerde hizmetlerin kesintisiz olması için görevlerine devam edeceklerini kaydetti.

“İNSAN SAĞLIĞININ YÜZDE YÜZ ETKİLENDİĞİ NOKTALARDA HİZMET AKSAMAYACAK”

Bengihan, “İnsan sağlığının yüzde yüz etkilendiği noktalarda hizmetler aksamayacak” dedi.

Toplumsal fedakarlığın tüm kesimler tarafından yapılması gerektiğini de belirten KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Herkesin elini taşın altına koyması durumunda biz 5 örgüt olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız” şeklinde konuştu.

Bengihan, kesintilerle ilgili veya farklı konularda dedikoduların çıktığını ancak bunların doğru olmadığını da söyledi.

Bengihan, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, kamuda örgütlü diğer sendikaların toplumsal fedakarlık sürecine dahil olması gerektiğini de kaydederek, “Bu görüşümüzü de Başbakana ilettik. Top hükümettedir. Bundan sonraki süreç için Bakanlar Kurulu kararını bekleyeceğiz” dedi